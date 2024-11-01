Лавров раскрыл предпочтения России по кандидатуре президента США

Независимо от исхода президентских выборов в США, враждебность к России со стороны Вашингтона останется прежней. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Независимо от того, кто победит, враждебность США не изменится», — передает слова Лаврова турецкая газета Hurriyet. Он добавил, что у Москвы нет предпочтений в отношении кандидатов.
Также Сергей Лавров подчеркнул, что администрация кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа во времена его президентства ввела множество антироссийских санкций. При этом текущий действующий лидер страны Джо Байден усугубил русофобию, что довело РФ и Штаты до угрозы военного конфликта. Россия готова к диалогу, если США проявят серьезность в намерениях уважать взаимные интересы, заключил Лавров.
5 ноября в США пройдут президентские выборы. В борьбе за пост президента участвуют Камала Харрис от Демократической партии и бывший президент страны, республиканец Дональд Трамп. Выборы имеют особое значение для России в условиях глобальной нестабильности, так как их исход может повлиять на ситуацию в стране и увеличить риски новых конфликтов. Эксперты предупреждают, что победа любого из кандидатов может усилить антироссийские настроения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.