31 октября 2024

В Свердловской области вернут налог, который не платили 13 лет

Власти хотят вернуть налог на маломощные машины в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний Урал является одним из последних регионов, где еще не возвращен транспортный налог Фото:

Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопрос о возобновлении транспортного налога для маломощных автомобилей (до 100 лошадиных сил), который был отменен в 2011 году. Если изменения примут, то водителям придется платить ежегодно за каждую лошадиную силу, рассказали в департаменте информполитики региона.

«Налоговая ставка для маломощных машин предполагается на уровне десяти рублей за лошадиную силу. Это для владельцев автомобилей мощностью, например, в 100 лошадиных сил составит одну тысячу рублей в год», — пояснили в ДИПе. От уплаты будут освобождены пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и участники спецоперации РФ на Украине.

Планируется, что дополнительные средства, собранные с налога, будут направлены на ремонт и содержание региональных дорог. Кроме того, проект закона предусматривает продление льгот по транспортному налогу для экологичных автобусов и грузовых автомобилей на период 2025—2027 годов, а также расширение перечня многодетных семей, имеющих право на льготы.

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Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопрос о возобновлении транспортного налога для маломощных автомобилей (до 100 лошадиных сил), который был отменен в 2011 году. Если изменения примут, то водителям придется платить ежегодно за каждую лошадиную силу, рассказали в департаменте информполитики региона. «Налоговая ставка для маломощных машин предполагается на уровне десяти рублей за лошадиную силу. Это для владельцев автомобилей мощностью, например, в 100 лошадиных сил составит одну тысячу рублей в год», — пояснили в ДИПе. От уплаты будут освобождены пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и участники спецоперации РФ на Украине. Планируется, что дополнительные средства, собранные с налога, будут направлены на ремонт и содержание региональных дорог. Кроме того, проект закона предусматривает продление льгот по транспортному налогу для экологичных автобусов и грузовых автомобилей на период 2025—2027 годов, а также расширение перечня многодетных семей, имеющих право на льготы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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