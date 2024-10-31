Власти не будут ремонтировать мост до челябинской Череповки из-за подтопления

Ремонтировать переправу от Южноуральска до села Череповка в Челябинской области не планируется из-за угрозы подтопления населенного пункта в период паводка. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе муниципалитета.
«По предварительным результатам, переправа усугубляет ситуацию с затоплением и затрудняет проход воды, вследствие чего происходит подтопление населенного пункта», — сообщили URA.RU в пресс-службе Южноуральского городского округа. К таким выводам пришли специалисты компании ООО «Институт Гипроводхоз», которые проводили обследование грунтовой насыпи по заказу администрации.
Жителям поселка Череповка советуют добираться до Южноуральска по отремонтированной улице Шоссейной. По ней расстояние составляет 7,8 километров, пояснили в администрации. Дорога через переправу занимает всего пару минут, сообщили жители. Также, по их словам, улица Шоссейная не освещена, не чистится зимой, на ней нет никаких указателей. Скорая помощь и такси отказываются по такой дороге ехать в Череповку.
Что касается детей, которые вынуждены добираться до школы, прыгая через реку по камням, то в администрации напоминают об имеющемся рядом освещенном пешеходном мостике. Рядом с ним есть остановка общественного транспорта, на котором можно уехать в город, добавили в пресс-службе Южноуральска.
Жители села Череповка ранее сообщили о проблемах с транспортной доступностью в населенный пункт. Чтобы добраться коротким путем до города, они вынуждены ходить через реку по камням. Раньше на этом месте был мост, но его смыло водой, а о строительстве нового речь не ведется.
Следственный комитет России обвинил ответственных лиц в халатности. В центральный аппарат ведомства поручено доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту отсутствия моста в село Череповка.
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