Следком обвинил челябинских чиновников в халатности из-за смытого водой моста

Смытый водой мост в челябинском селе заинтересовал СКР

01 ноября 2024 в 01:44 Размер текста - 17 +

Руководителю СУ по Челябинской области поручено доложить об установленных обстоятельствах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следственный комитет России обвинил ответственных лиц в халатности из-за смытого водой моста в селе Череповка Челябинской области. В центральный аппарат ведомства поручено доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела по данному делу. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Следственными органами СУ СК России по Челябинской области ранее возбуждалось уголовное дело по факту халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ), однако постановление было отменено заместителем прокурора города Южноуральска. С учетом дополнительно установленных обстоятельств следователем регионального управления СК возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить об установленных в ходе расследования обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральный аппарат ведомства», — отмечает пресс-служба ведомства. Ранее жители села Череповка пожаловались о проблемах с транспортной доступностью. По их словам, чтобы добраться коротким путем до города, они вынуждены ходить через реку по камням. Старый мост по их словам смыло водой. О строительстве нового речь не ведется. По этой же причине машины экстренных служб вынуждены ехать по объездному маршруту и приезжают в село с большими задержками. Редакция URA.RU ранее направила запросы в администрации Южноуральска. Ответ пока не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России обвинил ответственных лиц в халатности из-за смытого водой моста в селе Череповка Челябинской области. В центральный аппарат ведомства поручено доложить об обстоятельствах расследования уголовного дела по данному делу. Об этом сообщает telegram-канал «Следком». «Следственными органами СУ СК России по Челябинской области ранее возбуждалось уголовное дело по факту халатности должностных лиц (ст. 293 УК РФ), однако постановление было отменено заместителем прокурора города Южноуральска. С учетом дополнительно установленных обстоятельств следователем регионального управления СК возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить об установленных в ходе расследования обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральный аппарат ведомства», — отмечает пресс-служба ведомства. Ранее жители села Череповка пожаловались о проблемах с транспортной доступностью. По их словам, чтобы добраться коротким путем до города, они вынуждены ходить через реку по камням. Старый мост по их словам смыло водой. О строительстве нового речь не ведется. По этой же причине машины экстренных служб вынуждены ехать по объездному маршруту и приезжают в село с большими задержками. Редакция URA.RU ранее направила запросы в администрации Южноуральска. Ответ пока не получен.