31 октября 2024

За три дня в Пермском крае выпадет до 60% месячной нормы снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Снега будет больше
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В ближайшие дни в Пермском крае пройдут обильные осадки. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпадет до 60% месячной нормы.

«Серия Северо-Атлантических циклонов в период 1–3 ноября принесет от 40 до 60% месячной нормы осадков», — сообщается в telegram-канале центра. 1–2 ноября ожидается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов, отмечают синоптики.

Минувшей ночью, как рассказывало URA.RU, в Перми прошли обильные снегопады. Больше всего снега выпало на юге региона. 

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В ближайшие дни в Пермском крае пройдут обильные осадки. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпадет до 60% месячной нормы. «Серия Северо-Атлантических циклонов в период 1–3 ноября принесет от 40 до 60% месячной нормы осадков», — сообщается в telegram-канале центра. 1–2 ноября ожидается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов, отмечают синоптики. Минувшей ночью, как рассказывало URA.RU, в Перми прошли обильные снегопады. Больше всего снега выпало на юге региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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