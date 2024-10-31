За три дня в Пермском крае выпадет до 60% месячной нормы снега

В ближайшие дни в Пермском крае пройдут обильные осадки. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпадет до 60% месячной нормы.
«Серия Северо-Атлантических циклонов в период 1–3 ноября принесет от 40 до 60% месячной нормы осадков», — сообщается в telegram-канале центра. 1–2 ноября ожидается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через ноль градусов, отмечают синоптики.
Минувшей ночью, как рассказывало URA.RU, в Перми прошли обильные снегопады. Больше всего снега выпало на юге региона.
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