Десятки ножевых: свердловчанина жестоко изнасиловали и убили в день рождения

Жителя города Артемовский (Свердловская область) жестоко пытали, насиловали и в итоге убили. Это случилось после того, как он отметил день рождения в кафе, сообщил URA.RU источник из числа местных жителей.
«Прошлой ночью парень справлял день рождения в „Берлоге“. Возвращался домой и с ним случилась такая страшная смерть. Изверги его раздели донага, издевались, толкали палку в задний проход и поджигали. В итоге нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте», — рассказал собеседник агентства.
ЧП случилось в районе станции Егоршино. Об убитом известно, что ему 31 год, ранее был судим. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР. В пресс-службы региональных ведомств отправлены запросы, ответы пока не получены.
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