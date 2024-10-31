31 октября 2024

Десятки ножевых: свердловчанина жестоко изнасиловали и убили в день рождения

Жителя Артемовского изнасиловали и убили в день рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , убийство, защита, жертвоприношение, пентаграмма, холодное оружие, нож в руке, самооборона, нож, сатанизм
Пока неизвестно, за что жестоко расправились с именинником (архивное фото) Фото:

Жителя города Артемовский (Свердловская область) жестоко пытали, насиловали и в итоге убили. Это случилось после того, как он отметил день рождения в кафе, сообщил URA.RU источник из числа местных жителей.

«Прошлой ночью парень справлял день рождения в „Берлоге“. Возвращался домой и с ним случилась такая страшная смерть. Изверги его раздели донага, издевались, толкали палку в задний проход и поджигали. В итоге нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте», — рассказал собеседник агентства.

ЧП случилось в районе станции Егоршино. Об убитом известно, что ему 31 год, ранее был судим. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР. В пресс-службы региональных ведомств отправлены запросы, ответы пока не получены.

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Жителя города Артемовский (Свердловская область) жестоко пытали, насиловали и в итоге убили. Это случилось после того, как он отметил день рождения в кафе, сообщил URA.RU источник из числа местных жителей. «Прошлой ночью парень справлял день рождения в „Берлоге“. Возвращался домой и с ним случилась такая страшная смерть. Изверги его раздели донага, издевались, толкали палку в задний проход и поджигали. В итоге нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте», — рассказал собеседник агентства. ЧП случилось в районе станции Егоршино. Об убитом известно, что ему 31 год, ранее был судим. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР. В пресс-службы региональных ведомств отправлены запросы, ответы пока не получены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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