Десятки ножевых: свердловчанина жестоко изнасиловали и убили в день рождения

Жителя Артемовского изнасиловали и убили в день рождения

01 ноября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Пока неизвестно, за что жестоко расправились с именинником (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жителя города Артемовский (Свердловская область) жестоко пытали, насиловали и в итоге убили. Это случилось после того, как он отметил день рождения в кафе, сообщил URA.RU источник из числа местных жителей. «Прошлой ночью парень справлял день рождения в „Берлоге“. Возвращался домой и с ним случилась такая страшная смерть. Изверги его раздели донага, издевались, толкали палку в задний проход и поджигали. В итоге нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте», — рассказал собеседник агентства. ЧП случилось в районе станции Егоршино. Об убитом известно, что ему 31 год, ранее был судим. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР. В пресс-службы региональных ведомств отправлены запросы, ответы пока не получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя города Артемовский (Свердловская область) жестоко пытали, насиловали и в итоге убили. Это случилось после того, как он отметил день рождения в кафе, сообщил URA.RU источник из числа местных жителей. «Прошлой ночью парень справлял день рождения в „Берлоге“. Возвращался домой и с ним случилась такая страшная смерть. Изверги его раздели донага, издевались, толкали палку в задний проход и поджигали. В итоге нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте», — рассказал собеседник агентства. ЧП случилось в районе станции Егоршино. Об убитом известно, что ему 31 год, ранее был судим. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР. В пресс-службы региональных ведомств отправлены запросы, ответы пока не получены.