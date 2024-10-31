31 октября 2024

Под Пермью на снежной дороге легковушка опрокинула пассажирский микроавтобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег осложнил жизнь водителей
Снег осложнил жизнь водителей Фото:

Автомобиль «Субару» утром 1 ноября врезался в микроавтобус, после чего тот перевернулся. В ГАИ рассказали, что пассажиров в «маршрутке» не было. Пострадал только водитель иномарки.

«Водитель автомобиля „Субару“ 1995 года рождения, двигаясь по Сылвенскому тракту со стороны улицы Окраинная, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом „ГАЗ“. В результате ДТП пострадал только водитель иномарки, доставлен в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.

Ранее сегодня в ГАИ предупреждали водителей, что на дорогах гололедица. Также из-за снегопада снижена видимость.

В автобусе пассажиров не было
В автобусе пассажиров не было
Фото:

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Автомобиль «Субару» утром 1 ноября врезался в микроавтобус, после чего тот перевернулся. В ГАИ рассказали, что пассажиров в «маршрутке» не было. Пострадал только водитель иномарки. «Водитель автомобиля „Субару“ 1995 года рождения, двигаясь по Сылвенскому тракту со стороны улицы Окраинная, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом „ГАЗ“. В результате ДТП пострадал только водитель иномарки, доставлен в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. Ранее сегодня в ГАИ предупреждали водителей, что на дорогах гололедица. Также из-за снегопада снижена видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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