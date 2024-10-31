Автомобиль «Субару» утром 1 ноября врезался в микроавтобус, после чего тот перевернулся. В ГАИ рассказали, что пассажиров в «маршрутке» не было. Пострадал только водитель иномарки.
«Водитель автомобиля „Субару“ 1995 года рождения, двигаясь по Сылвенскому тракту со стороны улицы Окраинная, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом „ГАЗ“. В результате ДТП пострадал только водитель иномарки, доставлен в больницу», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.
Ранее сегодня в ГАИ предупреждали водителей, что на дорогах гололедица. Также из-за снегопада снижена видимость.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!