В ЯНАО началась кампания по заготовке мяса северного оленя

В Приуральском районе (ЯНАО) приступили к заготовке мяса северного оленя. В течение ноября к убойной кампании присоединятся и другие предприятия округа, позднее — те, что расположены в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах, сообщает пресс-служба окружного правительства. Безопасность производства на 16 сертифицированных комплексах будут обеспечивать 50 ветеринаров.
«Производственный процесс в регионе пройдет на 16 сертифицированных комплексах. Первыми работу начали в Приуральском районе. В течение следующих недель к ним присоединятся предприятия других муниципальных образований округа», — говорится в релизе источника.
По данным окружных властей, в Ямальском и Тазовском районах работы по заготовке оленины начнутся в начале ноября на предприятиях «Ажаар» в Антипаюте, ООО «Тазовские олени», СПК «Тазовский». Позднее всех к заготовке мяса подключатся предприятия, расположенные в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах. Здесь реки, которые нужно преодолеть, покроются льдом в третьей декаде ноября и начале декабря. Последними к кампании присоединится ООО «Возрождение» из Ныды Надымского района.
Как уточняет источник, безопасность производства будут обеспечивать более чем 50 ветеринарных специалистов. «К заготовке допускаются только олени, прошедшие обязательные профилактические процедуры и маркировку. На вырабатываемую продукцию и сырье оформляются ветеринарные сопроводительные документы», — сообщается в релизе.
Ранее правительство Ямала утвердило порядок предоставления субсидий для производителей продукции оленеводства. Ключевым изменением стало повышение закупочных цен на оленей, предназначенных для забоя.
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