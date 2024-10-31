31 октября 2024

В ЯНАО началась кампания по заготовке мяса северного оленя

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО началась убойная кампания
В ЯНАО началась убойная кампания Фото:

В Приуральском районе (ЯНАО) приступили к заготовке мяса северного оленя. В течение ноября к убойной кампании присоединятся и другие предприятия округа, позднее — те, что расположены в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах, сообщает пресс-служба окружного правительства. Безопасность производства на 16 сертифицированных комплексах будут обеспечивать 50 ветеринаров.

«Производственный процесс в регионе пройдет на 16 сертифицированных комплексах. Первыми работу начали в Приуральском районе. В течение следующих недель к ним присоединятся предприятия других муниципальных образований округа», — говорится в релизе источника.

По данным окружных властей, в Ямальском и Тазовском районах работы по заготовке оленины начнутся в начале ноября на предприятиях «Ажаар» в Антипаюте, ООО «Тазовские олени», СПК «Тазовский». Позднее всех к заготовке мяса подключатся предприятия, расположенные в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах. Здесь реки, которые нужно преодолеть, покроются льдом в третьей декаде ноября и начале декабря. Последними к кампании присоединится ООО «Возрождение» из Ныды Надымского района.

Как уточняет источник, безопасность производства будут обеспечивать более чем 50 ветеринарных специалистов. «К заготовке допускаются только олени, прошедшие обязательные профилактические процедуры и маркировку. На вырабатываемую продукцию и сырье оформляются ветеринарные сопроводительные документы», — сообщается в релизе.

Ранее правительство Ямала утвердило порядок предоставления субсидий для производителей продукции оленеводства. Ключевым изменением стало повышение закупочных цен на оленей, предназначенных для забоя. 

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В Приуральском районе (ЯНАО) приступили к заготовке мяса северного оленя. В течение ноября к убойной кампании присоединятся и другие предприятия округа, позднее — те, что расположены в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах, сообщает пресс-служба окружного правительства. Безопасность производства на 16 сертифицированных комплексах будут обеспечивать 50 ветеринаров. «Производственный процесс в регионе пройдет на 16 сертифицированных комплексах. Первыми работу начали в Приуральском районе. В течение следующих недель к ним присоединятся предприятия других муниципальных образований округа», — говорится в релизе источника. По данным окружных властей, в Ямальском и Тазовском районах работы по заготовке оленины начнутся в начале ноября на предприятиях «Ажаар» в Антипаюте, ООО «Тазовские олени», СПК «Тазовский». Позднее всех к заготовке мяса подключатся предприятия, расположенные в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах. Здесь реки, которые нужно преодолеть, покроются льдом в третьей декаде ноября и начале декабря. Последними к кампании присоединится ООО «Возрождение» из Ныды Надымского района. Как уточняет источник, безопасность производства будут обеспечивать более чем 50 ветеринарных специалистов. «К заготовке допускаются только олени, прошедшие обязательные профилактические процедуры и маркировку. На вырабатываемую продукцию и сырье оформляются ветеринарные сопроводительные документы», — сообщается в релизе. Ранее правительство Ямала утвердило порядок предоставления субсидий для производителей продукции оленеводства. Ключевым изменением стало повышение закупочных цен на оленей, предназначенных для забоя. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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