Общество В Екатеринбурге поймали водителя, накопившего более 200 штрафов. Фото 01 ноября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 + Инспекторы заметили автомобилиста с помощью специальных камер Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге на улице Шефской инспекторы ДПС поймали 34-летнего водителя внедорожника Volkswagen, который за последние два месяца накопил 214 штрафов за нарушение ПДД. Мужчина управлял иномаркой без регистрации, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Задержать правонарушителя удалось благодаря спецпрограмме „Паутина“. Сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация с комплексов, что в Екатеринбурге на ул. Шефской передвигается должник на автомашине Volkswagen, который за последние два месяца „накопил“ более 200 штрафов», — пояснили в ведомстве. Мужчина управлял внедорожником по договору купли-продажи, а регистрация автомобиля была прекращена еще весной этого года. «Каждый неплательщик автоматически попадает в специальную программу „Паутина“, которая отслеживает пути их передвижения», — напомнили в ГАИ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Шефской инспекторы ДПС поймали 34-летнего водителя внедорожника Volkswagen, который за последние два месяца накопил 214 штрафов за нарушение ПДД. Мужчина управлял иномаркой без регистрации, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Задержать правонарушителя удалось благодаря спецпрограмме „Паутина“. Сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация с комплексов, что в Екатеринбурге на ул. Шефской передвигается должник на автомашине Volkswagen, который за последние два месяца „накопил“ более 200 штрафов», — пояснили в ведомстве. Мужчина управлял внедорожником по договору купли-продажи, а регистрация автомобиля была прекращена еще весной этого года. «Каждый неплательщик автоматически попадает в специальную программу „Паутина“, которая отслеживает пути их передвижения», — напомнили в ГАИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям