31 октября 2024

В Екатеринбурге поймали водителя, накопившего более 200 штрафов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, остановка, штраф, лето, автомобиль, полиция, гибдд, гаи, автоинспектор, спецтранспорт
Инспекторы заметили автомобилиста с помощью специальных камер Фото:

В Екатеринбурге на улице Шефской инспекторы ДПС поймали 34-летнего водителя внедорожника Volkswagen, который за последние два месяца накопил 214 штрафов за нарушение ПДД. Мужчина управлял иномаркой без регистрации, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Задержать правонарушителя удалось благодаря спецпрограмме „Паутина“. Сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация с комплексов, что в Екатеринбурге на ул. Шефской передвигается должник на автомашине Volkswagen, который за последние два месяца „накопил“ более 200 штрафов», — пояснили в ведомстве.

Мужчина управлял внедорожником по договору купли-продажи, а регистрация автомобиля была прекращена еще весной этого года. «Каждый неплательщик автоматически попадает в специальную программу „Паутина“, которая отслеживает пути их передвижения», — напомнили в ГАИ.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Шефской инспекторы ДПС поймали 34-летнего водителя внедорожника Volkswagen, который за последние два месяца накопил 214 штрафов за нарушение ПДД. Мужчина управлял иномаркой без регистрации, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Задержать правонарушителя удалось благодаря спецпрограмме „Паутина“. Сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация с комплексов, что в Екатеринбурге на ул. Шефской передвигается должник на автомашине Volkswagen, который за последние два месяца „накопил“ более 200 штрафов», — пояснили в ведомстве. Мужчина управлял внедорожником по договору купли-продажи, а регистрация автомобиля была прекращена еще весной этого года. «Каждый неплательщик автоматически попадает в специальную программу „Паутина“, которая отслеживает пути их передвижения», — напомнили в ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...