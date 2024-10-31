В Екатеринбурге на улице Шефской инспекторы ДПС поймали 34-летнего водителя внедорожника Volkswagen, который за последние два месяца накопил 214 штрафов за нарушение ПДД. Мужчина управлял иномаркой без регистрации, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Задержать правонарушителя удалось благодаря спецпрограмме „Паутина“. Сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация с комплексов, что в Екатеринбурге на ул. Шефской передвигается должник на автомашине Volkswagen, который за последние два месяца „накопил“ более 200 штрафов», — пояснили в ведомстве.
Мужчина управлял внедорожником по договору купли-продажи, а регистрация автомобиля была прекращена еще весной этого года. «Каждый неплательщик автоматически попадает в специальную программу „Паутина“, которая отслеживает пути их передвижения», — напомнили в ГАИ.
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