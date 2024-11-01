Baza: девушка из Уфы вместо омоложения лица получила некроз тканей

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После процедуры у девушки поднялась температура и появилось чувство слабости
После процедуры у девушки поднялась температура и появилось чувство слабости Фото:

Девушка из Уфы Светлана вместо омоложения лица получила некроз тканей из-за мезотерапии. После процедуры она почувствовала себя плохо. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Девушка из Уфы хотела улучшить состояние кожи и омолодиться, но получила некроз тканей на лице, шее и груди», — пишет telegram-канал. Там добавили, что в октябре 2022 года она решила пройти процедуру, выбрав косметолога Лиану, о которой услышала положительные отзывы. В итоге инъекции делала помощница Лианы.

На следующий день после процедуры у Светланы поднялась температура и появилось чувство слабости. Косметолог порекомендовала противоаллергические препараты и «мазать кожу теплым яичком». В результате неправильного лечения у Светланы возникли атрофические рубцы и синдром Кушинга. Полтора месяца спустя она обратилась к другому врачу, но исправить ситуацию уже было невозможно. Светлана подала в суд на косметолога и выиграла, получив три миллиона рублей. Она также требует уголовного преследования Лианы, которая продолжает свою практику, передали в telegram-канале.

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Девушка из Уфы Светлана вместо омоложения лица получила некроз тканей из-за мезотерапии. После процедуры она почувствовала себя плохо. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Девушка из Уфы хотела улучшить состояние кожи и омолодиться, но получила некроз тканей на лице, шее и груди», — пишет telegram-канал. Там добавили, что в октябре 2022 года она решила пройти процедуру, выбрав косметолога Лиану, о которой услышала положительные отзывы. В итоге инъекции делала помощница Лианы. На следующий день после процедуры у Светланы поднялась температура и появилось чувство слабости. Косметолог порекомендовала противоаллергические препараты и «мазать кожу теплым яичком». В результате неправильного лечения у Светланы возникли атрофические рубцы и синдром Кушинга. Полтора месяца спустя она обратилась к другому врачу, но исправить ситуацию уже было невозможно. Светлана подала в суд на косметолога и выиграла, получив три миллиона рублей. Она также требует уголовного преследования Лианы, которая продолжает свою практику, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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