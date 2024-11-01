Попавшего в психбольницу Екатеринбурга бойца СВО поймали в Челябинске

01 ноября 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

После этого военный вернулся на фронт (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участника спецоперации РФ на Украине Андрея Бурычина после обследования в психбольнице Екатеринбурга поймали пьяным за рулем в соседнем регионе. Сейчас 22-летний солдат, собиравшийся увольняться со службы по состоянию здоровья, снова оказался на фронте. Подробности этой истории URA.RU рассказал его адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «В пятницу, 25 октября, бойца выписали из Свердловской клинической психиатрической больницы с неутешительным диагнозом. В свою часть в Чебаркуль (Челябинск) он решил поехать в ночь на 27 октября пьяным на машине. По пути его остановили и передали военной полиции. Узнав, что его взвод готовится к сложнейшей операции, он быстро вернулся в ДНР и, как он сказал, готовится к выполнению задачи», — рассказал Портнягин. По словам юриста, в столицу Урала Бурычин приезжал для подготовки к военно-врачебной комиссии (ВВК). «На СВО парень получил осколочное ранение ноги и контузию. Ему стало тяжелее выполнять задачи, он решил уволиться по состоянию здоровья. Его дело рассматривает Магнитогорский гарнизонный военный суд. Но сейчас Бурычин решил не бросать сослуживцев, поэтому мы попросили суд приостановить рассмотрение», — продолжил Портнягин. Суд продолжится, когда парень вернется из зоны СВО. «Его мама Наталья Александровна хочет, чтобы сын уже сейчас вернулся домой, поскольку имеет ранения. Но в то же время разделяет рвение и патриотизм сына», — заключил военный адвокат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участника спецоперации РФ на Украине Андрея Бурычина после обследования в психбольнице Екатеринбурга поймали пьяным за рулем в соседнем регионе. Сейчас 22-летний солдат, собиравшийся увольняться со службы по состоянию здоровья, снова оказался на фронте. Подробности этой истории URA.RU рассказал его адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин. «В пятницу, 25 октября, бойца выписали из Свердловской клинической психиатрической больницы с неутешительным диагнозом. В свою часть в Чебаркуль (Челябинск) он решил поехать в ночь на 27 октября пьяным на машине. По пути его остановили и передали военной полиции. Узнав, что его взвод готовится к сложнейшей операции, он быстро вернулся в ДНР и, как он сказал, готовится к выполнению задачи», — рассказал Портнягин. По словам юриста, в столицу Урала Бурычин приезжал для подготовки к военно-врачебной комиссии (ВВК). «На СВО парень получил осколочное ранение ноги и контузию. Ему стало тяжелее выполнять задачи, он решил уволиться по состоянию здоровья. Его дело рассматривает Магнитогорский гарнизонный военный суд. Но сейчас Бурычин решил не бросать сослуживцев, поэтому мы попросили суд приостановить рассмотрение», — продолжил Портнягин. Суд продолжится, когда парень вернется из зоны СВО. «Его мама Наталья Александровна хочет, чтобы сын уже сейчас вернулся домой, поскольку имеет ранения. Но в то же время разделяет рвение и патриотизм сына», — заключил военный адвокат.