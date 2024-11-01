На торгах повторно продают активы сына челябинского экс-губернатора Дубровского

01 ноября 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Имущество Александра Дубровского (в центре) снова продают Фото: Илья Московец © URA.RU На торги повторно выставили квартиру в центре Магнитогорска (Челябинская область) и другое имущество сына бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, Александра. Как следует из сообщения финуправляющего Павла Стешенцева, начальная цена всех лотов составила 14,631 млн рублей. «Стешенцев извещает о проведении открытых торгов по продаже имущества Александра Дубровского. Торги пройдут в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене», — объявил Стешенцев на «Федресурсе». Всего на продажу выставлено семь торгов. Квартиру на проспекте Металлургов пытаются продать за четыре миллиона, автомобиль Porsche 911 Carrera — за восемь миллионов рублей. Такая же стоимость активов была назначена летом, когда имущество пытались реализовать, но безуспешно. В списке на продажу также есть моторная лодка Yamaran за 80 тысяч, снегоболотоход Maverick Trail за 1,5 млн рублей, гараж за 300 тысяч рублей, прицеп и доля размере 76% в уставном капитале «Управляющей компании „Станичная“», которую предложили за 681 тысячу рублей. В объявлении указаны начальные цены с шагом для роста на торгах. Банкротом Дубровский-младший объявлен в ноябре 2023 года. Финансово несостоятельным также признан его отец, который не смог выплатить долги из-за банкротства семейной фирмы ПО «Монтажник». Со СМИ члены семьи и их представители не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На торги повторно выставили квартиру в центре Магнитогорска (Челябинская область) и другое имущество сына бывшего губернатора региона Бориса Дубровского, Александра. Как следует из сообщения финуправляющего Павла Стешенцева, начальная цена всех лотов составила 14,631 млн рублей. «Стешенцев извещает о проведении открытых торгов по продаже имущества Александра Дубровского. Торги пройдут в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене», — объявил Стешенцев на «Федресурсе». Всего на продажу выставлено семь торгов. Квартиру на проспекте Металлургов пытаются продать за четыре миллиона, автомобиль Porsche 911 Carrera — за восемь миллионов рублей. Такая же стоимость активов была назначена летом, когда имущество пытались реализовать, но безуспешно. В списке на продажу также есть моторная лодка Yamaran за 80 тысяч, снегоболотоход Maverick Trail за 1,5 млн рублей, гараж за 300 тысяч рублей, прицеп и доля размере 76% в уставном капитале «Управляющей компании „Станичная“», которую предложили за 681 тысячу рублей. В объявлении указаны начальные цены с шагом для роста на торгах. Банкротом Дубровский-младший объявлен в ноябре 2023 года. Финансово несостоятельным также признан его отец, который не смог выплатить долги из-за банкротства семейной фирмы ПО «Монтажник». Со СМИ члены семьи и их представители не общаются.