Власти Нижневартовска задумали новую стройку на набережной

Власти Нижневартовска (ХМАО) планируют выставить проект реконструкции второй половины набережной Оби на рейтинговое голосование в 2025 году. Территорию в створе улицы Чапаева и проспекта Победы благоустроят, если за локацию проголосуют большинство нижневартовцев.
«Рассчитываем выставить на рейтинговое голосование набережную (вторую половину). Она заняла второе место в голосовании в прошлый раз. Это будет как одно из предложений. Думаю, все жители будут только за, потому что часть набережной уже благоустроена», — рассказал URA.RU вице-мэр и директор департаментамента строительства Нижневартовска Станислав Чеботарев.
Рейтинговое голосование по выбору локаций для благоустройства проходит ежегодно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году большинство жителей проголосовали за аллею от улицы Мира к озеру Комсомольскому. Ее начнут строить в 2025 году. Другие территории, которые выставят на голосование вместе с набережной, еще определяются.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске завершили реконструкцию бульвара на набережной Оби в створе улиц Ханты-Мансийской и Чапаева. Локация занимает половину прибрежной зоны в городе.
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