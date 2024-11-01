В Екатеринбург съедутся 100 мэров со всей России

Больше 100 мэров городов страны соберутся на восьмом общероссийском форуме стратегического развития «Города России», который пройдет с 14 по 15 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Об этом в ходе общения с журналистами рассказал глава департамента экономики администрации Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.
«По данным на вечер 31 октября, зарегистрировано порядка 500 человек из других городов. Это 140 муниципальных образований, 100 из которых представят мэры. И это количество, я думаю, увеличится», — заявил Прядеин.
По его словам, если бы не большой съезд, который соберет в Москве 13 ноября большую часть глав местного самоуправления, количество мэров на форуме Екатеринбурга могло бы быть в разы больше. «Не все из Москвы смогут приехать к нам», — высказал сожаление директор департамента экономики администрации города.
Мэры российских городов, в частности, примут участие 14 ноября в традиционном флагманском мероприятии екатеринбургского форума, которое пойдет в третий раз, — «Диалог с главами». Модерировать его будет гендиректор «Союза российских городов» Андрей Максимов. Среди приглашенных участников «диалога» — глава Екатеринбурга Алексей Орлов, Тюмени — Максим Афанасьев, Ессентуков — Владимир Крутников, Томска — Дмитрий Махиня, Амурска (Хабаровский край) — Сергей Семенов.
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