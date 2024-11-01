Стоматолог из Екатеринбурга решил стать поп-звездой, ему помогут селебрити

Стоматолог из Екатеринбурга Махир Гулиев стал участником шоу «Ярче звезд»

01 ноября 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Махир Гулиев совмещает работу врачом с творчеством Фото предоставлено телеканалом ТНТ Стоматолог Махир Гулиев из Екатеринбурга поборется за полмиллиона рублей на федеральном канале. Он стал участником музыкального шоу «Ярче звезд», рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. В каждом выпуске между собой будут соревноваться четыре команды, в каждой — по три участника. «Я рад, что принял участие в шоу, и благодарен за такую возможность. Я смогу показать свои возможности, навыки пения. У меня есть цель построить карьеру в музыке», — поделился Махир. В шоу он исполнит песню известного артиста, на которого сильно похож. В будущем молодой человек планирует выпускать собственные песни. Вместе с командой екатеринбуржцу предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя. Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей и пройдет в суперфинал. Судить участников будут телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков, актриса озвучания Дарья Блохина, стендап-комик Иван Абрамов, юморист и шоумен Гарик Мартиросян. Выпуск с Махиром Гулиевым выйдет 2 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоматолог Махир Гулиев из Екатеринбурга поборется за полмиллиона рублей на федеральном канале. Он стал участником музыкального шоу «Ярче звезд», рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. В каждом выпуске между собой будут соревноваться четыре команды, в каждой — по три участника. «Я рад, что принял участие в шоу, и благодарен за такую возможность. Я смогу показать свои возможности, навыки пения. У меня есть цель построить карьеру в музыке», — поделился Махир. В шоу он исполнит песню известного артиста, на которого сильно похож. В будущем молодой человек планирует выпускать собственные песни. Вместе с командой екатеринбуржцу предстоит показать разные образы одного и того же исполнителя. Тот, кто справится с этой задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей и пройдет в суперфинал. Судить участников будут телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков, актриса озвучания Дарья Блохина, стендап-комик Иван Абрамов, юморист и шоумен Гарик Мартиросян. Выпуск с Махиром Гулиевым выйдет 2 ноября.