Похвала мотивирует к продуктивной работе каждого второго челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
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Реакция коллег на их работу не интересна пяти процентам опрошенных челябинцев
Реакция коллег на их работу не интересна пяти процентам опрошенных челябинцев Фото:

В Челябинске 61% опрошенных считают похвалу и благодарность от руководства лучшим фактором мотивации для продуктивной работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

«61% опрошенных челябинцев считают лучшим фактором мотивации на работе похвалу и выражение благодарности от руководства или коллег. Чаще всего об этом говорили административные сотрудники, специалисты финансовой и образовательной сфер (по 70%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Похвала от руководства придает уверенность в своих силах 30% опрошенных. Особенно это важно для женщин (39%). При этом 5% челябинцев отметили, что им не интересна реакция коллег на их работу — им важнее самим видеть результаты своего труда.

Только 22% респондентов отметили, что двигаться вперед им чаще помогают профессиональные вызовы от руководства. Среди тех, кого вызовы мотивируют на карьерные достижения, оказались: архитектура и дизайн (49%), маркетинг, реклама и PR (40%), а также сфера продажи и управления недвижимостью (40%).

Конструктивную и обоснованную критику от руководства считают полезной 46% челябинцев. Еще 13% опрошенных не любят, когда их критикуют. Для 5% респондентов это и вовсе приносит дискомфорт.

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В Челябинске 61% опрошенных считают похвалу и благодарность от руководства лучшим фактором мотивации для продуктивной работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа». «61% опрошенных челябинцев считают лучшим фактором мотивации на работе похвалу и выражение благодарности от руководства или коллег. Чаще всего об этом говорили административные сотрудники, специалисты финансовой и образовательной сфер (по 70%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Похвала от руководства придает уверенность в своих силах 30% опрошенных. Особенно это важно для женщин (39%). При этом 5% челябинцев отметили, что им не интересна реакция коллег на их работу — им важнее самим видеть результаты своего труда. Только 22% респондентов отметили, что двигаться вперед им чаще помогают профессиональные вызовы от руководства. Среди тех, кого вызовы мотивируют на карьерные достижения, оказались: архитектура и дизайн (49%), маркетинг, реклама и PR (40%), а также сфера продажи и управления недвижимостью (40%). Конструктивную и обоснованную критику от руководства считают полезной 46% челябинцев. Еще 13% опрошенных не любят, когда их критикуют. Для 5% респондентов это и вовсе приносит дискомфорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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