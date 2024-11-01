Полицейские поймали подозреваемых в убийстве свердловчанина в праздник. Фото

01 ноября 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение Фото: Илья Московец © URA.RU В Артемовском районе (Свердловская область) силовики поймали двух 18-летних парней, подозреваемых в жестоком убийстве 31-летнего местного жителя, возвращавшегося домой со дня рождения знакомого. Предполагается, что между ними произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной, рассказали URA.RU правоохранители. «Подозреваемые допрошены, в ближайшее время планируется предъявить задержанным соответствующее обвинение в убийстве и выполнить с их участием ряд иных процессуальных действий. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на подозреваемых вышли «по горячим следам». «Ими оказались 18-летние, они были задержаны дома у своих приятелей», — отметил полковник Горелых. Злоумышленники оттащили тело мужчины и попытались его сжечь, чтобы сокрыть следы. Проверка силовиков продолжается. ЧП случилось в районе станции Егоршино. Пострадавшему нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР. Фото: пресс-служба СУ СКР Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР Свердловской области Фото: пресс-служба СУ СКР Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском районе (Свердловская область) силовики поймали двух 18-летних парней, подозреваемых в жестоком убийстве 31-летнего местного жителя, возвращавшегося домой со дня рождения знакомого. Предполагается, что между ними произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной, рассказали URA.RU правоохранители. «Подозреваемые допрошены, в ближайшее время планируется предъявить задержанным соответствующее обвинение в убийстве и выполнить с их участием ряд иных процессуальных действий. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на подозреваемых вышли «по горячим следам». «Ими оказались 18-летние, они были задержаны дома у своих приятелей», — отметил полковник Горелых. Злоумышленники оттащили тело мужчины и попытались его сжечь, чтобы сокрыть следы. Проверка силовиков продолжается. ЧП случилось в районе станции Егоршино. Пострадавшему нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР.