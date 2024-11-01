В Артемовском районе (Свердловская область) силовики поймали двух 18-летних парней, подозреваемых в жестоком убийстве 31-летнего местного жителя, возвращавшегося домой со дня рождения знакомого. Предполагается, что между ними произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной, рассказали URA.RU правоохранители.
«Подозреваемые допрошены, в ближайшее время планируется предъявить задержанным соответствующее обвинение в убийстве и выполнить с их участием ряд иных процессуальных действий. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на подозреваемых вышли «по горячим следам». «Ими оказались 18-летние, они были задержаны дома у своих приятелей», — отметил полковник Горелых. Злоумышленники оттащили тело мужчины и попытались его сжечь, чтобы сокрыть следы. Проверка силовиков продолжается.
ЧП случилось в районе станции Егоршино. Пострадавшему нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Артемовском районе (Свердловская область) силовики поймали двух 18-летних парней, подозреваемых в жестоком убийстве 31-летнего местного жителя, возвращавшегося домой со дня рождения знакомого. Предполагается, что между ними произошел словесный конфликт, который закончился поножовщиной, рассказали URA.RU правоохранители. «Подозреваемые допрошены, в ближайшее время планируется предъявить задержанным соответствующее обвинение в убийстве и выполнить с их участием ряд иных процессуальных действий. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, на подозреваемых вышли «по горячим следам». «Ими оказались 18-летние, они были задержаны дома у своих приятелей», — отметил полковник Горелых. Злоумышленники оттащили тело мужчины и попытались его сжечь, чтобы сокрыть следы. Проверка силовиков продолжается. ЧП случилось в районе станции Егоршино. Пострадавшему нанесли 26 ножевых ранений, он умер на месте. Над раскрытием преступления работают полиция и СКР.