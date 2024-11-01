Песков прокомментировал URA.RU инцидент у Центризбиркома в Молдавии

Россия не вмешивается в выборы в Молдавии. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление молдавской полиции о том, что задержанных за попытку поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе завербовали из Москвы.
«Я не знаю, были ли там прямые обвинения России во вмешательстве в выборы. Россия не вмешивается в электоральную компанию Молдавии. Вместе с тем мы наблюдаем за тем, как там разворачиваются события. Как минимум в ходе прошедшего референдума видим много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве во второй тур выборов в Молдавии. «Мы этого не делаем», — отметил Песков.
Молдавская полиция сообщила в четверг, что задержала пятерых человек, которые пытались поджечь здание Центризбиркома в Кишиневе. В полиции заявили, что задержанные приехали из Приднестровья, при этом их якобы завербовал некий мужчина по имени Владимир из Москвы, пообещавший вознаграждение в размере пяти тысяч долларов.
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