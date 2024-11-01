Курганский ХК «Зауралье» пополнится новым защитником

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Защитник ХК «Норильск» переходит в хоккейный клуб из Кургана
Защитник ХК «Норильск» переходит в хоккейный клуб из Кургана Фото:

В хоккейный клуб «Зауралье» переходит защитник Глеб Кожемякин из команды «Норильск» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщается в telegram-канале «Трансферы ВХЛ — Хоккей». 

«Защитник Глеб Кожемякин покидает хоккейный клуб „Норильск“. Хоккеист переходит в команду „Зауралье“ в обмен на денежную компенсацию», — сообщается в telegram-канале. При этом в курганской команде пока не анонсировал переход защитника.

Ранее URA.RU писало, что защитник ХК «Зауралье» Алексей Варенник уходит в самарскую команду ЦСК ВВС. С начала сезона он провел в Кургане девять матчей. 

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В хоккейный клуб «Зауралье» переходит защитник Глеб Кожемякин из команды «Норильск» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщается в telegram-канале «Трансферы ВХЛ — Хоккей».  «Защитник Глеб Кожемякин покидает хоккейный клуб „Норильск“. Хоккеист переходит в команду „Зауралье“ в обмен на денежную компенсацию», — сообщается в telegram-канале. При этом в курганской команде пока не анонсировал переход защитника. Ранее URA.RU писало, что защитник ХК «Зауралье» Алексей Варенник уходит в самарскую команду ЦСК ВВС. С начала сезона он провел в Кургане девять матчей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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