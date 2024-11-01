Армия и оружие ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР Минобороны: российские военные освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское 01 ноября 2024 в 15:02 Размер текста - 17 + Военные РФ взяли под контроль три населенных пункта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные расширили контроль на территории Донецкой Народной Республики, освободив три населенных пункта: Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Российские военные взяли под контроль населенные пункты Леонидовка в ДНР», — подтвердило МО РФ. Также ведомство сообщило о том, что вооруженные силы России установили контроль над Новоукраинкой и Шахтерским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные расширили контроль на территории Донецкой Народной Республики, освободив три населенных пункта: Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Российские военные взяли под контроль населенные пункты Леонидовка в ДНР», — подтвердило МО РФ. Также ведомство сообщило о том, что вооруженные силы России установили контроль над Новоукраинкой и Шахтерским. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям