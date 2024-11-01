Военные РФ взяли под контроль три населенных пункта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные расширили контроль на территории Донецкой Народной Республики, освободив три населенных пункта: Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Российские военные взяли под контроль населенные пункты Леонидовка в ДНР», — подтвердило МО РФ. Также ведомство сообщило о том, что вооруженные силы России установили контроль над Новоукраинкой и Шахтерским.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.