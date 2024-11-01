ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

Минобороны: российские военные освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское
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Военные РФ взяли под контроль три населенных пункта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные расширили контроль на территории Донецкой Народной Республики, освободив три населенных пункта: Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Российские военные взяли под контроль населенные пункты Леонидовка в ДНР», — подтвердило МО РФ. Также ведомство сообщило о том, что вооруженные силы России установили контроль над Новоукраинкой и Шахтерским.

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Российские военные расширили контроль на территории Донецкой Народной Республики, освободив три населенных пункта: Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Российские военные взяли под контроль населенные пункты Леонидовка в ДНР», — подтвердило МО РФ. Также ведомство сообщило о том, что вооруженные силы России установили контроль над Новоукраинкой и Шахтерским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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