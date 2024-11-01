Песков засомневался в непредвзятости американского суда по отношению к «Диалогу»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в объективном рассмотрении американским судом иска некоммерческой организации «Диалог» против Федерального бюро расследований (ФБР) о распространении недостоверной информации. Об этом он сообщил во время конференц-колла.
«Можно с большой долей уверенности предположить, что в таких кейсах американские суды моментально начнут терять свою непредвзятость, сбалансированность и справедливость», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не надеются на непредвзятое рассмотрение подобных дел Штатами.
На пресс-конференции 31 октября генеральный директор «Диалог» Владимир Табак объявил о намерении организации обратиться в суд штата Пенсильвания с иском против ФБР США. Причиной стали обвинения в распространении недостоверной информации о «Диалоге». Песков выразил поддержку Кремля этой инициативе. Он подчеркнул, что защита прав должна осуществляться через законные механизмы.
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