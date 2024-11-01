Песков засомневался в непредвзятости американского суда по отношению к «Диалогу»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что американский суд забудет свои принципы при рассмотрении дела
Песков заявил, что американский суд забудет свои принципы при рассмотрении дела Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в объективном рассмотрении американским судом иска некоммерческой организации «Диалог» против Федерального бюро расследований (ФБР) о распространении недостоверной информации. Об этом он сообщил во время конференц-колла. 

«Можно с большой долей уверенности предположить, что в таких кейсах американские суды моментально начнут терять свою непредвзятость, сбалансированность и справедливость», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не надеются на непредвзятое рассмотрение подобных дел Штатами.

На пресс-конференции 31 октября генеральный директор «Диалог» Владимир Табак объявил о намерении организации обратиться в суд штата Пенсильвания с иском против ФБР США. Причиной стали обвинения в распространении недостоверной информации о «Диалоге». Песков выразил поддержку Кремля этой инициативе. Он подчеркнул, что защита прав должна осуществляться через законные механизмы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в объективном рассмотрении американским судом иска некоммерческой организации «Диалог» против Федерального бюро расследований (ФБР) о распространении недостоверной информации. Об этом он сообщил во время конференц-колла.  «Можно с большой долей уверенности предположить, что в таких кейсах американские суды моментально начнут терять свою непредвзятость, сбалансированность и справедливость», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не надеются на непредвзятое рассмотрение подобных дел Штатами. На пресс-конференции 31 октября генеральный директор «Диалог» Владимир Табак объявил о намерении организации обратиться в суд штата Пенсильвания с иском против ФБР США. Причиной стали обвинения в распространении недостоверной информации о «Диалоге». Песков выразил поддержку Кремля этой инициативе. Он подчеркнул, что защита прав должна осуществляться через законные механизмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...