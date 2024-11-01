Кремль поддержал желание организации «Диалог» судиться с властями США

01 ноября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Кремль поддерживает желание отстаивать свои права, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль поддерживает намерение некоммерческой организации «Диалог» подать иск против властей США из-за обвинений в распространении фальшивой информации. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно же, мы поддерживаем любые попытки в судебном порядке отстаивать свои права», — заявил Песков. Он добавил, что права необходимо защищать законными средствами. В таких ситуациях американские суды могут потерять свою объективность и забыть о принципах справедливости, подчеркнул Песков. Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак на пресс-конференции 31 октября заявил, что организация обнаружила доказательства, подтверждающие наличие у американских властей ложной информации, которая была использована в расследовании. После обвинений от ФБР «Диалог» нанял адвокатов и собрал факты для судебного иска в Пенсильвании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль поддерживает намерение некоммерческой организации «Диалог» подать иск против властей США из-за обвинений в распространении фальшивой информации. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно же, мы поддерживаем любые попытки в судебном порядке отстаивать свои права», — заявил Песков. Он добавил, что права необходимо защищать законными средствами. В таких ситуациях американские суды могут потерять свою объективность и забыть о принципах справедливости, подчеркнул Песков. Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак на пресс-конференции 31 октября заявил, что организация обнаружила доказательства, подтверждающие наличие у американских властей ложной информации, которая была использована в расследовании. После обвинений от ФБР «Диалог» нанял адвокатов и собрал факты для судебного иска в Пенсильвании.