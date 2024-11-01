Кремль поддержал желание организации «Диалог» судиться с властями США

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Кремль поддерживает желание отстаивать свои права, заявил Песков Фото:

Кремль поддерживает намерение некоммерческой организации «Диалог» подать иск против властей США из-за обвинений в распространении фальшивой информации. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, мы поддерживаем любые попытки в судебном порядке отстаивать свои права», — заявил Песков. Он добавил, что права необходимо защищать законными средствами. В таких ситуациях американские суды могут потерять свою объективность и забыть о принципах справедливости, подчеркнул Песков.

Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак на пресс-конференции 31 октября заявил, что организация обнаружила доказательства, подтверждающие наличие у американских властей ложной информации, которая была использована в расследовании. После обвинений от ФБР «Диалог» нанял адвокатов и собрал факты для судебного иска в Пенсильвании.

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Кремль поддерживает намерение некоммерческой организации «Диалог» подать иск против властей США из-за обвинений в распространении фальшивой информации. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Конечно же, мы поддерживаем любые попытки в судебном порядке отстаивать свои права», — заявил Песков. Он добавил, что права необходимо защищать законными средствами. В таких ситуациях американские суды могут потерять свою объективность и забыть о принципах справедливости, подчеркнул Песков. Генеральный директор «Диалога» Владимир Табак на пресс-конференции 31 октября заявил, что организация обнаружила доказательства, подтверждающие наличие у американских властей ложной информации, которая была использована в расследовании. После обвинений от ФБР «Диалог» нанял адвокатов и собрал факты для судебного иска в Пенсильвании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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