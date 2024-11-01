Как будет работать транспортный налог в Свердловской области

За машины до 100 лошадиных сил свердловчане в 2025 году заплатят тысячу рублей

02 ноября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

С 2025 по 2028 год сумма транспортного налога будет расти Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В случае одобрения депутатами свердловского заксо поправок в законе об установлении транспортного налога, машины с мощностью двигателя в 100 лошадиных сил в 2025 году автомобилистам обойдутся в одну тысячу рублей в год, в 2028 году в 1120 рублей, а свыше 250 лошадиных сил — в 10320 и 11610 рублей соответственно. Зачем нужны изменения и кого они не коснутся, в материале URA.RU. Сколько будем платить Согласно документу (имеется в распоряжении URA.RU), находящемуся на рассмотрении в заксо, налог на автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, составит в 2025 году одну тысячу рублей в год (10 рублей за одну лошадиную силу). В 2026 году — 1040 рублей, в 2027 году — 1080 и в 2028 году — 1120 рублей. Дороже всего автомобилистам обойдутся машины с мощностью двигателя выше 250 лошадиных сил. В 2025 году за них свердловчанам придется заплатить 10320 рублей в год, а в 2028 году — 11610 рублей. Транспортный налог на мотоциклы в 2025 году составит от 470 до 3420 рублей в год Фото: Размик Закарян © URA.RU Транспортный налог для мотоциклов и мотороллеров составит в 2025 году (до 20 лошадиных сил) — от 470 рублей в 2025 году до 530 в 2028 году. Свыше 36 лошадиных сил — 3420 рублей в год и 3850 рублей в год. За снегоходы и мотосани (до 50 лошадиных сил) в 2025 году владельцам придет годовой налог в размере 1740 рублей и в 2028 году — 1960 рублей. При мощности двигателя свыше 50 лошадиных сил, — 3420 и 3850. За катера и моторные лодки собственники будут в 2025 году платить (до 100 лошадиных сил) — 4000 рублей в год и 4500 рублей в 2028 году. При мощности двигателя свыше 100 лошадиных сил — 8000 и 9000 соответственно. Налогообложения также коснутся грузовые автомобили, автобусы, яхты, парусные суда, машины на пневматическом и гусеничном ходу, гидроциклы, буксиры. А также самолеты и вертолеты. Почему в Свердловской области хотят вернуть транспортный налог Изменения авторы законопроекта намерены внести в рамках поддержки многодетных семьей, из-за продления налоговых льгот для тех, кто имеет автомобили высокого экологического класса (пять и выше), тех, кто занимается грузоперевозками. Из-за корректировки пособий в отношении транспорта с газовым типом двигателя, в целом повышения в 2025 году налоговых ставок. А также отмены льгот для автомобилистов с машинами, мощность двигателей которых составляет свыше 100 лошадиных сил. Профессор кафедры финансов УрГЭУ Максим Марамыгин объяснил корреспонденту URA.RU, что Свердловская область была единственным регионом в стране, где владельцев маломощного транспорта освобождали от уплаты налогов. «Пришло время, когда мы тоже рассматриваем вопрос отмены данного решения. Но при этом важно, что социально незащищенные категории граждан по-прежнему не будут платить этот налог», — подчеркнул он. Кому полагаются льготы Изменения в законе не коснутся организаций, на которых зарегистрированы машины, используемые для укомплектования автоколонн войскового типа. Не будут платить налоги органы госвласти и местного самоуправления области, резиденты особых экономических зон. Льготы коснутся пенсионеров, имеющих машины, грузовики с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоциклы или мотороллеры (до 36 лошадиных сил). Касается это и инвалидов. Не платить налог они смогут по той же смехе, исключая грузовые машины. Также закон освободит от уплаты одного из родителей или законного представителя, который занимается воспитанием ребенка-инвалида. Новость по теме В Свердловской области вернут налог, который не платили 13 лет Не коснутся изменения тех, кто воспитывает трех и более детей (возрастом до 18 лет или 23 лет, если ребенок еще учится). Им не нужно будет платить транспортный налог за одну машину с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, грузовик, мотоцикл или мотороллер. Льготы предоставляются усыновителю, который воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет. Ему не нужно будет платить налог за одну машину (до 150 лошадиных сил), мотоцикл или мотороллер. В 2025 году льготы будут предоставлены бойцам СВО. Их освободят от налогов за один зарегистрированный автомобиль (до 200 лошадиных сил). Не коснутся при ряде условий изменения в законе в 2025 и в 2026 году организаций свердловских городов, численностью менее одного миллиона человек, которые предоставляют нуждающимся места для временного проживания, занимаются прокатом и арендой товаров для отдыха и спорта, деятельностью в этой области, оказывают туруслуги, а также санаторно-курортные. Лишь 35% от транспортного налога будут платить общественные организации инвалидов. Половину (50%) те, на ком зарегистрирован транспорт, который работает на газе или имеет электрический тип двигателя. В случае, если заявка не будет подана, льготы налоговая предоставит на основании полученных сведений. Если закон начнет работать с 1 января 2025 года, область получит дополнительно в бюджет 2026 года более 900 миллионов рублей. По словам директора института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, средства регион направит на ремонт дорог. «Для автовладельцев, не относящихся к льготным категориям, размер налога — минимальный. Если смотреть долю этого налога в зарплате, то нагрузка на семейный бюджет сильно не вырастет. Но мы все понимаем, что без хороших дорог нельзя говорить о высоком качестве жизни. Этого достичь можно только вкладывая средства. Понятно, что область делает это в рамках нацпроекта, но часть средств поступает именно от налогов граждан», — рассказала она корреспонденту URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае одобрения депутатами свердловского заксо поправок в законе об установлении транспортного налога, машины с мощностью двигателя в 100 лошадиных сил в 2025 году автомобилистам обойдутся в одну тысячу рублей в год, в 2028 году в 1120 рублей, а свыше 250 лошадиных сил — в 10320 и 11610 рублей соответственно. Зачем нужны изменения и кого они не коснутся, в материале URA.RU. Согласно документу (имеется в распоряжении URA.RU), находящемуся на рассмотрении в заксо, налог на автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, составит в 2025 году одну тысячу рублей в год (10 рублей за одну лошадиную силу). В 2026 году — 1040 рублей, в 2027 году — 1080 и в 2028 году — 1120 рублей. Дороже всего автомобилистам обойдутся машины с мощностью двигателя выше 250 лошадиных сил. В 2025 году за них свердловчанам придется заплатить 10320 рублей в год, а в 2028 году — 11610 рублей. Транспортный налог для мотоциклов и мотороллеров составит в 2025 году (до 20 лошадиных сил) — от 470 рублей в 2025 году до 530 в 2028 году. Свыше 36 лошадиных сил — 3420 рублей в год и 3850 рублей в год. За снегоходы и мотосани (до 50 лошадиных сил) в 2025 году владельцам придет годовой налог в размере 1740 рублей и в 2028 году — 1960 рублей. При мощности двигателя свыше 50 лошадиных сил, — 3420 и 3850. За катера и моторные лодки собственники будут в 2025 году платить (до 100 лошадиных сил) — 4000 рублей в год и 4500 рублей в 2028 году. При мощности двигателя свыше 100 лошадиных сил — 8000 и 9000 соответственно. Налогообложения также коснутся грузовые автомобили, автобусы, яхты, парусные суда, машины на пневматическом и гусеничном ходу, гидроциклы, буксиры. А также самолеты и вертолеты. Изменения авторы законопроекта намерены внести в рамках поддержки многодетных семьей, из-за продления налоговых льгот для тех, кто имеет автомобили высокого экологического класса (пять и выше), тех, кто занимается грузоперевозками. Из-за корректировки пособий в отношении транспорта с газовым типом двигателя, в целом повышения в 2025 году налоговых ставок. А также отмены льгот для автомобилистов с машинами, мощность двигателей которых составляет свыше 100 лошадиных сил. Профессор кафедры финансов УрГЭУ Максим Марамыгин объяснил корреспонденту URA.RU, что Свердловская область была единственным регионом в стране, где владельцев маломощного транспорта освобождали от уплаты налогов. «Пришло время, когда мы тоже рассматриваем вопрос отмены данного решения. Но при этом важно, что социально незащищенные категории граждан по-прежнему не будут платить этот налог», — подчеркнул он. Изменения в законе не коснутся организаций, на которых зарегистрированы машины, используемые для укомплектования автоколонн войскового типа. Не будут платить налоги органы госвласти и местного самоуправления области, резиденты особых экономических зон. Льготы коснутся пенсионеров, имеющих машины, грузовики с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, мотоциклы или мотороллеры (до 36 лошадиных сил). Касается это и инвалидов. Не платить налог они смогут по той же смехе, исключая грузовые машины. Также закон освободит от уплаты одного из родителей или законного представителя, который занимается воспитанием ребенка-инвалида. Не коснутся изменения тех, кто воспитывает трех и более детей (возрастом до 18 лет или 23 лет, если ребенок еще учится). Им не нужно будет платить транспортный налог за одну машину с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил, грузовик, мотоцикл или мотороллер. Льготы предоставляются усыновителю, который воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет. Ему не нужно будет платить налог за одну машину (до 150 лошадиных сил), мотоцикл или мотороллер. В 2025 году льготы будут предоставлены бойцам СВО. Их освободят от налогов за один зарегистрированный автомобиль (до 200 лошадиных сил). Не коснутся при ряде условий изменения в законе в 2025 и в 2026 году организаций свердловских городов, численностью менее одного миллиона человек, которые предоставляют нуждающимся места для временного проживания, занимаются прокатом и арендой товаров для отдыха и спорта, деятельностью в этой области, оказывают туруслуги, а также санаторно-курортные. Лишь 35% от транспортного налога будут платить общественные организации инвалидов. Половину (50%) те, на ком зарегистрирован транспорт, который работает на газе или имеет электрический тип двигателя. В случае, если заявка не будет подана, льготы налоговая предоставит на основании полученных сведений. Если закон начнет работать с 1 января 2025 года, область получит дополнительно в бюджет 2026 года более 900 миллионов рублей. По словам директора института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, средства регион направит на ремонт дорог. «Для автовладельцев, не относящихся к льготным категориям, размер налога — минимальный. Если смотреть долю этого налога в зарплате, то нагрузка на семейный бюджет сильно не вырастет. Но мы все понимаем, что без хороших дорог нельзя говорить о высоком качестве жизни. Этого достичь можно только вкладывая средства. Понятно, что область делает это в рамках нацпроекта, но часть средств поступает именно от налогов граждан», — рассказала она корреспонденту URA.RU.