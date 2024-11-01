Тюменские золотодобытчики спрятали от налоговой более 66 млн рублей

В настоящий момент дело о неплательщиках находится на рассмотрении в суде Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменская компания обвиняется в неуплате налогов на сумму более 66 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным источников URA.RU, предприятие занималось добычей золота в Пермском крае.

«Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин 47 и 68 лет. Они обвиняются по пп. „а“, „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемые вносили в бухгалтерские и налоговые отчеты фиктивные данные. Это повлекло уклонение от уплаты налога в общей сумме более 66 млн рублей.

По данным источников URA.RU, мужчины руководители организацией, добывающей золото в Пермском крае. Деятельность велась с 2014 по 2020 год.