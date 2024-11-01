В Екатеринбурге открывается ресторан от шефа, чьи заведения рекомендованы гидом «Мишлен». Фото

В Екатеринбурге открывается старейший итальянский ресторан города

02 ноября 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Гостей встречать будут со 2 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге возобновляет работу старейший и единственный итальянский ресторан города с европейским шефом Джузеппе Дави. Кулинар работает в Москве на Патриарших прудах в ресторане «Батлер» — он рекомендован гидом «Мишлен» и авторитетным итальянским справочником «Гамберо Россо», рассказали URA.RU представители ресторана. В обновленном заведении екатеринбуржцы смогут попробовать итальянские деликатесы: рыбу из Средиземного моря, канноли по семейным рецептам Джузеппе Дави, а также неаполитанскую пиццу и пасту. В Екатеринбург шеф будет приезжать несколько раз в год, чтобы провести ужины с авторскими блюдами. Что касается истории, то и о ней создатели не забыли: при входе в ресторан на парадной лестнице горожан встретит экспозиция. В нее вошли посуда, фотографии именитых горожан и публикации о ресторане «Венеция», который работал в 1910 году со стороны улицы Вайнера. Внутри посетителей будут ждать четыре зала. Самый светлый — с росписью по мотивам античной мифологии и самый нарядный — с работой современного русского художника-импрессиониста Сергея Кияницы, баром и сценой — там будут выступать музыканты. Также будет камерная площадка, где потолок оформлен по мотивам работ итальянского ученого эпохи Возрождения Улиссе Альдрованди, и зал с детской игровой зоной. Автором интерьера стала Елена Гончарова, которая украсила заведение венецианскими зеркалами, муранскими люстрами, винтажной посудой и декоративными леопардами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возобновляет работу старейший и единственный итальянский ресторан города с европейским шефом Джузеппе Дави. Кулинар работает в Москве на Патриарших прудах в ресторане «Батлер» — он рекомендован гидом «Мишлен» и авторитетным итальянским справочником «Гамберо Россо», рассказали URA.RU представители ресторана. В обновленном заведении екатеринбуржцы смогут попробовать итальянские деликатесы: рыбу из Средиземного моря, канноли по семейным рецептам Джузеппе Дави, а также неаполитанскую пиццу и пасту. В Екатеринбург шеф будет приезжать несколько раз в год, чтобы провести ужины с авторскими блюдами. Что касается истории, то и о ней создатели не забыли: при входе в ресторан на парадной лестнице горожан встретит экспозиция. В нее вошли посуда, фотографии именитых горожан и публикации о ресторане «Венеция», который работал в 1910 году со стороны улицы Вайнера. Внутри посетителей будут ждать четыре зала. Самый светлый — с росписью по мотивам античной мифологии и самый нарядный — с работой современного русского художника-импрессиониста Сергея Кияницы, баром и сценой — там будут выступать музыканты. Также будет камерная площадка, где потолок оформлен по мотивам работ итальянского ученого эпохи Возрождения Улиссе Альдрованди, и зал с детской игровой зоной. Автором интерьера стала Елена Гончарова, которая украсила заведение венецианскими зеркалами, муранскими люстрами, винтажной посудой и декоративными леопардами.