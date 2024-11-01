«Осторожно, новости»: в Курской области на задании пропал депутат-контрактник

В Курской области на задании пропал депутат-контрактник
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Местоположение Локотченко на текущий момент неизвестно
Местоположение Локотченко на текущий момент неизвестно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области во время выполнения задания по зачистке села Борки пропал депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, который подписал контракт с Минобороны. Об этом рассказала помощница Локотченко.

«Локотченко в составе штурмовой группы отправился на зачистку села Борки Суджанского района. Подразделение попало под обстрел и спешно эвакуировалось, но по возвращении в лагерь сослуживцы обнаружили, что с ними нет Локотченко», — передает слова помощницы Локотченко telegram-канал «Осторожно, новости». Она отметила, что депутат мог быть захвачен в плен или даже убит.

В настоящий момент сотрудники, подчиняющиеся Локотченко, предпринимают попытки установить его местонахождение или связаться с лицами, которые могут обладать информацией о его положении. Однако в пресс-службе Курултая подчеркнули, что не располагают достоверной информацией, которая подтверждала или опровергала бы предположения об исчезновении депутата.

В феврале текущего года Локотченко отправился на территорию проведения СВО, где он исполнял обязанности командира артиллерийского расчета. В мае, во время выполнения боевых задач в районе Бахмута, он был ранен в результате артиллерийского обстрела. Восстановив здоровье, он принял решение продлить контракт, продолжив участие в спецоперации.

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В Курской области во время выполнения задания по зачистке села Борки пропал депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, который подписал контракт с Минобороны. Об этом рассказала помощница Локотченко. «Локотченко в составе штурмовой группы отправился на зачистку села Борки Суджанского района. Подразделение попало под обстрел и спешно эвакуировалось, но по возвращении в лагерь сослуживцы обнаружили, что с ними нет Локотченко», — передает слова помощницы Локотченко telegram-канал «Осторожно, новости». Она отметила, что депутат мог быть захвачен в плен или даже убит. В настоящий момент сотрудники, подчиняющиеся Локотченко, предпринимают попытки установить его местонахождение или связаться с лицами, которые могут обладать информацией о его положении. Однако в пресс-службе Курултая подчеркнули, что не располагают достоверной информацией, которая подтверждала или опровергала бы предположения об исчезновении депутата. В феврале текущего года Локотченко отправился на территорию проведения СВО, где он исполнял обязанности командира артиллерийского расчета. В мае, во время выполнения боевых задач в районе Бахмута, он был ранен в результате артиллерийского обстрела. Восстановив здоровье, он принял решение продлить контракт, продолжив участие в спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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