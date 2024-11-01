Челябинский замгубернатора по внутренней политике Воллерт обзавелся советником

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Громыко. Челябинск, громыко антон
Антон Громыко будет помогать вице-губернатору Роману Воллерту в решении внутриполитических вопросов в Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Новый куратор внутриполитического блока Челябинской области Роман Воллерт сделал своим советником директора Центра общественного мониторинга и проектов региона (АНО «ЦОМ») Антона Громыко. Эту информацию подтвердили URA.RU в правительстве региона.

«Назначение состоялось. Громыко является советником вице-губернатора Воллерта с 31 октября», — сообщили в правительстве.

Помимо работы с общественным мнением, Громыко специализируется на подготовке и проведении выборных кампаний всех уровней. Этим он и планирует заняться в ближайшее время как доверенное лицо Воллерта. Также в политической жизни региона Громыко известен как непримиримый (и успешный) борец с оппозицией.

В новой структуре правительства Челябинской области нет территориальных вице-губернаторов, отвечающих за муниципалитеты. Теперь за эту сферу отвечает только Воллерт. Следует ожидать, что Громыко будет содействовать ему и в этой работе.

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Новый куратор внутриполитического блока Челябинской области Роман Воллерт сделал своим советником директора Центра общественного мониторинга и проектов региона (АНО «ЦОМ») Антона Громыко. Эту информацию подтвердили URA.RU в правительстве региона. «Назначение состоялось. Громыко является советником вице-губернатора Воллерта с 31 октября», — сообщили в правительстве. Помимо работы с общественным мнением, Громыко специализируется на подготовке и проведении выборных кампаний всех уровней. Этим он и планирует заняться в ближайшее время как доверенное лицо Воллерта. Также в политической жизни региона Громыко известен как непримиримый (и успешный) борец с оппозицией. В новой структуре правительства Челябинской области нет территориальных вице-губернаторов, отвечающих за муниципалитеты. Теперь за эту сферу отвечает только Воллерт. Следует ожидать, что Громыко будет содействовать ему и в этой работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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