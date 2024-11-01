Челябинский замгубернатора по внутренней политике Воллерт обзавелся советником

Новый куратор внутриполитического блока Челябинской области Роман Воллерт сделал своим советником директора Центра общественного мониторинга и проектов региона (АНО «ЦОМ») Антона Громыко. Эту информацию подтвердили URA.RU в правительстве региона.
«Назначение состоялось. Громыко является советником вице-губернатора Воллерта с 31 октября», — сообщили в правительстве.
Помимо работы с общественным мнением, Громыко специализируется на подготовке и проведении выборных кампаний всех уровней. Этим он и планирует заняться в ближайшее время как доверенное лицо Воллерта. Также в политической жизни региона Громыко известен как непримиримый (и успешный) борец с оппозицией.
В новой структуре правительства Челябинской области нет территориальных вице-губернаторов, отвечающих за муниципалитеты. Теперь за эту сферу отвечает только Воллерт. Следует ожидать, что Громыко будет содействовать ему и в этой работе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!