Челябинский замгубернатора по внутренней политике Воллерт обзавелся советником

01 ноября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Антон Громыко будет помогать вице-губернатору Роману Воллерту в решении внутриполитических вопросов в Челябинской области Фото: Виктор Ковалев © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Новый куратор внутриполитического блока Челябинской области Роман Воллерт сделал своим советником директора Центра общественного мониторинга и проектов региона (АНО «ЦОМ») Антона Громыко. Эту информацию подтвердили URA.RU в правительстве региона. «Назначение состоялось. Громыко является советником вице-губернатора Воллерта с 31 октября», — сообщили в правительстве. Помимо работы с общественным мнением, Громыко специализируется на подготовке и проведении выборных кампаний всех уровней. Этим он и планирует заняться в ближайшее время как доверенное лицо Воллерта. Также в политической жизни региона Громыко известен как непримиримый (и успешный) борец с оппозицией. В новой структуре правительства Челябинской области нет территориальных вице-губернаторов, отвечающих за муниципалитеты. Теперь за эту сферу отвечает только Воллерт. Следует ожидать, что Громыко будет содействовать ему и в этой работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый куратор внутриполитического блока Челябинской области Роман Воллерт сделал своим советником директора Центра общественного мониторинга и проектов региона (АНО «ЦОМ») Антона Громыко. Эту информацию подтвердили URA.RU в правительстве региона. «Назначение состоялось. Громыко является советником вице-губернатора Воллерта с 31 октября», — сообщили в правительстве. Помимо работы с общественным мнением, Громыко специализируется на подготовке и проведении выборных кампаний всех уровней. Этим он и планирует заняться в ближайшее время как доверенное лицо Воллерта. Также в политической жизни региона Громыко известен как непримиримый (и успешный) борец с оппозицией. В новой структуре правительства Челябинской области нет территориальных вице-губернаторов, отвечающих за муниципалитеты. Теперь за эту сферу отвечает только Воллерт. Следует ожидать, что Громыко будет содействовать ему и в этой работе.