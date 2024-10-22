Вице-губернатор Воллерт: «Термин „элита“ стараюсь не употреблять»

23 октября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Роман Воллерт начал участвовать в политических процессах в области практически с момента назначения Фото: Сергей Петров © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Одной из главных поствыборных новостей в Челябинской области стало назначение вице-губернатором, курирующим вопросы внутренней политики, Романа Воллерта. До этого он был главным советником департамента по вопросам внутренней политики в полпредстве в УрФО. Первое интервью в новой должности он дал URA.RU. — Роман Викторович, примите поздравление с новым назначением. Челябинская область для вас — регион новый? — Благодарю. Я бы так не сказал, работая в уральском полпредстве, я не раз бывал на Челябинской земле, объехал по служебным делам все крупные города, да и раньше по «гражданским» историям (семейный отдых) посещал Челябинск и другие города области. — Первый раз — когда это было, каковы впечатления того времени? — Лет пять назад с семьей отдыхали под Чебаркулем, были в Челябинске. Красивая природа, люди хорошие, отзывчивые и неравнодушные, что тогда, что сейчас, а остальное, как показывает практика, приложится. — Сегодняшние впечатления. Что изменилось? — Безусловно, изменения есть и в лучшую сторону, чувствуется как раз в последние пять лет. Особенно заметно по автомобильным дорогам, благоустройству, фасадам зданий, озеленению. — Как Вы оцениваете результаты отмены реформы МСУ в Челябинске и возврат к прямым выборам в гордуму? Тем более, что наблюдали за выборной кампанией и даже проводили собеседования с кандидатами в гордуму. — На мой взгляд, двухуровневая система доказала свою несостоятельность. Вся эта история лишь запутала жителей, зачастую не понимающих и справедливо не желающих понимать, кто за что отвечает: где городская власть, а где районная. Плюс сложная система представительства жителей в выборных органах. В общем, сейчас все объективно проще и понятнее, как для жителей, так и с точки зрения управления. — Не секрет, что ваше назначение трактуется как продолжение так называемой «тюменизации» регионов УрФО. Это настораживает местные элиты. Как вы относитесь к этому взгляду на ситуацию? Новость по теме «Тюменизация» Челябинской области: риски и перспективы — Южноуральским элитам, если, конечно, они добросовестно трудятся на благо региона, настораживаться абсолютно незачем. Лично я на место в элите не претендую, да и вообще термин «элита» предпочитаю не употреблять. Я человек государственный, где Родина прикажет, там и тружусь. — А в целом, не смущает, что Вас называют «варягом»? — Не вижу в этом ничего плохого, «варяг» в истории государства российского — скорее хорошее слово. А назначение на подобную должность человека «со стороны» — нормальная общероссийская практика. Ведь это не награда, не синекура, тут работать надо. Приведу два плюса. Во-первых, как объяснял когда-то Володя Шарапов Глебу Жеглову, новый человек на все смотрит незамыленным взглядом. А во-вторых, у человека «со стороны» не может быть никаких обязательств перед какими-то группами влияния в регионе, опять же — только работа. — Считается, что прерогатива куратора внутренней политики — это выборы. — Выборы — это регулярное испытание для власти, ответ на вопрос: «все ли делается правильно?» Соответственно, выборы — это, скорее, индикатор, оценка действиям власти, в том числе и моим. Ну, а наша задача — обеспечить, чтобы любые выборы были прозрачными и честными, не более того. Ну, а вообще, нужно и с институтами гражданского общества работать, и местное самоуправление развивать, и молодежь организовывать, и информационную политику выстраивать, и еще многое другое. — Что для Вас в целом «внутренняя политика»? — В первую очередь — это сфера госуправления в части налаживания конструктивного взаимодействия власти и общества, профилактика и сглаживание возможных конфликтов. — Конфликтов между властью и обществом? — Общество, безусловно, неоднородно. И чаще всего конфликты случаются между различными группами, выражающими свои интересы. В этих случаях власть должна работать модератором, искать пути к компромиссу, примирению сторон. Например, представьте, что есть улица, на которой всегда затрудненное движение, и это мешает жителям целого района. Есть возможность расширить проезжую часть, но при этом надо вырубить четыре дерева, а против вырубки уже выступают жители соседних домов. Власть в этом конфликте может просто встать на сторону большинства и расширить проезжую часть, а может попытаться договориться, приводя аргументы, начиная от показателей загрязненности при работе автомобилей на холостом ходу, и заканчивая обязательствами по высадке деревьев и установке защитных экранов. — А можно вообще обойтись без конфликтов? — Думаю, что нет. Конфликт — основа развития. Повод стать лучше, эффективнее, защищая свои интересы. — В новой структуре правительства Челябинской области нет территориальных вице-губернаторов, отвечающих за муниципалитеты. Теперь это только ваша сфера и разделить ее не с кем. Какие муниципалитеты видятся Вам наиболее проблемными с точки зрения функционирования местной власти и настроений населения? Роман Воллерт занял свой нынешний пост в конце сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Как не с кем разделить? Наш губернатор сформировал эффективную команду единомышленников и соратников, готовых всегда и во всем прийти на помощь. И я в этом уже неоднократно убедился. Благодарен коллегам за поддержку и деятельное участие. Что касается муниципалитетов, нужно осмотреться, вникнуть — делать выводы преждевременно. — Ваши главные цели на новом посту? — Быть эффективным и полезным, оправдать оказанное доверие. — А первоочередные? С чего начнете новую работу? — Повторюсь, сначала нужно осмотреться, вникнуть в проблемы территорий, поговорить с людьми, как говорится, изучить матчасть. Ведь все проблемы и напасти от незнания матчасти! — А что насчет команды, ее будете формировать на месте? — Безусловно, буду опираться на челябинскую команду. В Челябинской области живет и работает много высококлассных профессионалов, способных решить любые задачи. — А семью будете перевозить в Челябинск? — Конечно. Эта работа — всерьез и надолго. Надо вживаться в быт, да и семья тоже подскажет, где есть проблемы, к разрешению которых надо приложить силы. Жду с нетерпением, когда дети в школе завершат первую четверть, и семья — я, жена и наши мальчишки — наконец-то воссоединится в Челябинске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одной из главных поствыборных новостей в Челябинской области стало назначение вице-губернатором, курирующим вопросы внутренней политики, Романа Воллерта. До этого он был главным советником департамента по вопросам внутренней политики в полпредстве в УрФО. Первое интервью в новой должности он дал URA.RU. — Роман Викторович, примите поздравление с новым назначением. Челябинская область для вас — регион новый? — Благодарю. Я бы так не сказал, работая в уральском полпредстве, я не раз бывал на Челябинской земле, объехал по служебным делам все крупные города, да и раньше по «гражданским» историям (семейный отдых) посещал Челябинск и другие города области. — Первый раз — когда это было, каковы впечатления того времени? — Лет пять назад с семьей отдыхали под Чебаркулем, были в Челябинске. Красивая природа, люди хорошие, отзывчивые и неравнодушные, что тогда, что сейчас, а остальное, как показывает практика, приложится. — Сегодняшние впечатления. Что изменилось? — Безусловно, изменения есть и в лучшую сторону, чувствуется как раз в последние пять лет. Особенно заметно по автомобильным дорогам, благоустройству, фасадам зданий, озеленению. — Как Вы оцениваете результаты отмены реформы МСУ в Челябинске и возврат к прямым выборам в гордуму? Тем более, что наблюдали за выборной кампанией и даже проводили собеседования с кандидатами в гордуму. — На мой взгляд, двухуровневая система доказала свою несостоятельность. Вся эта история лишь запутала жителей, зачастую не понимающих и справедливо не желающих понимать, кто за что отвечает: где городская власть, а где районная. Плюс сложная система представительства жителей в выборных органах. В общем, сейчас все объективно проще и понятнее, как для жителей, так и с точки зрения управления. — Не секрет, что ваше назначение трактуется как продолжение так называемой «тюменизации» регионов УрФО. Это настораживает местные элиты. Как вы относитесь к этому взгляду на ситуацию? — Южноуральским элитам, если, конечно, они добросовестно трудятся на благо региона, настораживаться абсолютно незачем. Лично я на место в элите не претендую, да и вообще термин «элита» предпочитаю не употреблять. Я человек государственный, где Родина прикажет, там и тружусь. — А в целом, не смущает, что Вас называют «варягом»? — Не вижу в этом ничего плохого, «варяг» в истории государства российского — скорее хорошее слово. А назначение на подобную должность человека «со стороны» — нормальная общероссийская практика. Ведь это не награда, не синекура, тут работать надо. Приведу два плюса. Во-первых, как объяснял когда-то Володя Шарапов Глебу Жеглову, новый человек на все смотрит незамыленным взглядом. А во-вторых, у человека «со стороны» не может быть никаких обязательств перед какими-то группами влияния в регионе, опять же — только работа. — Считается, что прерогатива куратора внутренней политики — это выборы. — Выборы — это регулярное испытание для власти, ответ на вопрос: «все ли делается правильно?» Соответственно, выборы — это, скорее, индикатор, оценка действиям власти, в том числе и моим. Ну, а наша задача — обеспечить, чтобы любые выборы были прозрачными и честными, не более того. Ну, а вообще, нужно и с институтами гражданского общества работать, и местное самоуправление развивать, и молодежь организовывать, и информационную политику выстраивать, и еще многое другое. — Что для Вас в целом «внутренняя политика»? — В первую очередь — это сфера госуправления в части налаживания конструктивного взаимодействия власти и общества, профилактика и сглаживание возможных конфликтов. — Конфликтов между властью и обществом? — Общество, безусловно, неоднородно. И чаще всего конфликты случаются между различными группами, выражающими свои интересы. В этих случаях власть должна работать модератором, искать пути к компромиссу, примирению сторон. Например, представьте, что есть улица, на которой всегда затрудненное движение, и это мешает жителям целого района. Есть возможность расширить проезжую часть, но при этом надо вырубить четыре дерева, а против вырубки уже выступают жители соседних домов. Власть в этом конфликте может просто встать на сторону большинства и расширить проезжую часть, а может попытаться договориться, приводя аргументы, начиная от показателей загрязненности при работе автомобилей на холостом ходу, и заканчивая обязательствами по высадке деревьев и установке защитных экранов. — А можно вообще обойтись без конфликтов? — Думаю, что нет. Конфликт — основа развития. Повод стать лучше, эффективнее, защищая свои интересы. — В новой структуре правительства Челябинской области нет территориальных вице-губернаторов, отвечающих за муниципалитеты. Теперь это только ваша сфера и разделить ее не с кем. Какие муниципалитеты видятся Вам наиболее проблемными с точки зрения функционирования местной власти и настроений населения? — Как не с кем разделить? Наш губернатор сформировал эффективную команду единомышленников и соратников, готовых всегда и во всем прийти на помощь. И я в этом уже неоднократно убедился. Благодарен коллегам за поддержку и деятельное участие. Что касается муниципалитетов, нужно осмотреться, вникнуть — делать выводы преждевременно. — Ваши главные цели на новом посту? — Быть эффективным и полезным, оправдать оказанное доверие. — А первоочередные? С чего начнете новую работу? — Повторюсь, сначала нужно осмотреться, вникнуть в проблемы территорий, поговорить с людьми, как говорится, изучить матчасть. Ведь все проблемы и напасти от незнания матчасти! — А что насчет команды, ее будете формировать на месте? — Безусловно, буду опираться на челябинскую команду. В Челябинской области живет и работает много высококлассных профессионалов, способных решить любые задачи. — А семью будете перевозить в Челябинск? — Конечно. Эта работа — всерьез и надолго. Надо вживаться в быт, да и семья тоже подскажет, где есть проблемы, к разрешению которых надо приложить силы. Жду с нетерпением, когда дети в школе завершат первую четверть, и семья — я, жена и наши мальчишки — наконец-то воссоединится в Челябинске.