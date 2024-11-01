Каждый год в конце ноября миллионы людей по всему миру с нетерпением ждут Черную пятницу — день, когда магазины предлагают большие скидки и акции. Этот день стал символом шопинга и настоящим праздником для любителей выгодных покупок. В материале URA.RU - о том, как и где выгодно провести Черную пятницу.
История Черной пятницы
Черная пятница берет свое начало в США и традиционно отмечается на следующий день после Дня благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября. Первоначально этот день не имел никакого отношения к скидкам и распродажам. В 1960 годах полиция Филадельфии начала использовать термин «черная пятница» для описания хаоса, который возникал в городе из-за большого потока покупателей и туристов, стремящихся к распродажам после Дня благодарения.
Концепция Черной пятницы начала распространяться в России в 2010 годах, при этом изначально даты проведения акции отличались от традиционных. Со временем российские продавцы стали следовать глобальной практике. В 2024 году Черная пятница в России будет проводиться одновременно с аналогичными распродажами в других странах.
Когда Черная пятница в России в 2024 году
В России Черная пятница в 2024 году будет проходить на протяжении нескольких дней. Запланированное начало акции — 29 ноября 2024 года, ровно в полночь по московскому времени.
Некоторые розничные продавцы могут устанавливать индивидуальные сроки проведения собственных акций. Они могут начинаться раньше или позже. Потенциальным покупателям рекомендуется заранее ознакомиться с условиями проведения акций в выбранных магазинах.
Опасайтесь торговых точек, которые используют Черную пятницу для любых распродаж. Такие акции не всегда связаны с международными мероприятием. Для тех, кто желает воспользоваться настоящими предложениями в рамках этой акции, рекомендуется ориентироваться на официальные даты.
Lamoda: с 1 ноября по 30 ноября
Яндекс.Маркет: с 1 ноября по 30 ноября
Золотое Яблоко: с 1 ноября по 30 ноября
Ozon: с 24 ноября по 30 ноября
Wildberries: с 24 ноября по 26 ноября
AliExpress: с 24 ноября по 30 ноября
KazanExpress: с 24 ноября по 26 ноября
МегаМаркет: с 24 ноября по 26 ноября
М.Видео: с 24 ноября по 26 ноября
DNS: с 24 ноября по 27 ноября
Hoff: с 24 ноября по 26 ноября
Л’Этуаль: с 27 октября по 30 ноября
Что покупать в Черную пятницу
Электроника
Магазины электроники начинают акции заблаговременно до Черной пятницы. Однако именно в этот период покупка техники будет самой выгодной. Поэтому рекомендуется подождать до конца ноября.
Одежда и обувь
Магазины одежды регулярно проводят распродажи. Одни уменьшают цены на определенные коллекции, другие предлагают скидки на весь товарный ассортимент, а третьи распродают товарные остатки.
Косметика и уход
Торговые точки по продаже косметической продукции вводят не только снижают цены, но и предлагают покупателям подарки, акции на продукцию конкретных брендов и специальные промокоды.
Как выгодно провести Черную пятницу
Черная пятница, несмотря на свои привлекательные скидки и акции, может представлять определенные риски и опасности для покупателей. Чтобы максимально эффективно и выгодно провести этот день и не попасть в ловушку импульсивных покупок, следуйте этим простым советам.
Планируйте заранее: составьте список товаров, которые вы хотите купить, и определите свой бюджет. Это поможет избежать ненужных трат.
Исследуйте цены: перед Черной пятницей изучите цены на интересующие вас товары заранее. Лучше следить за ними в течение сезона. Это поможет узнать реальность предлагаемой выгоды. Нередко происходит так, что продавцы к Черной пятнице ставят на товар более высокую цену, зачеркивают ее и сверху пишут обычную цену, по которой товар реализовывался весь сезон.
Сравнивайте предложение: используйте онлайн-сервисы для сравнения цен на маркетплейсах, чтобы увидеть, как менялась цена за определенное время. Бывает такое, что продавец перед Черной пятницей поднимает стоимость товара, чтобы в распродажу ее снизить и выдать за скидку. На некоторых маркетплейсах функция изменения цены уже встроена. Например, на Wildberries аналитику можно увидеть под карточкой товара.
Подписывайтесь на рассылки: многие магазины отправляют своим подписчикам эксклюзивные предложения и ранний доступ к распродажам. Вы можете быть первым покупателем.
Будьте готовы к очередям: если вы планируете шопинг в магазинах, будьте готовы к большому количеству людей и очередям. Приходить в магазины желательно не в час-пик. Избежать очередей еще поможет онлайн-шопинг.
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