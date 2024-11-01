Как действительно сэкономить в Черную пятницу

В России Черная пятница начинается 1 ноября
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Черная пятница в России началась первого ноября
Черная пятница в России началась первого ноября Фото:

Каждый год в конце ноября миллионы людей по всему миру с нетерпением ждут Черную пятницу — день, когда магазины предлагают большие скидки и акции. Этот день стал символом шопинга и настоящим праздником для любителей выгодных покупок. В материале URA.RU - о том, как и где выгодно провести Черную пятницу.

История Черной пятницы

Черная пятница появилась в США
Черная пятница появилась в США
Фото:

Черная пятница берет свое начало в США и традиционно отмечается на следующий день после Дня благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября. Первоначально этот день не имел никакого отношения к скидкам и распродажам. В 1960 годах полиция Филадельфии начала использовать термин «черная пятница» для описания хаоса, который возникал в городе из-за большого потока покупателей и туристов, стремящихся к распродажам после Дня благодарения.

Концепция Черной пятницы начала распространяться в России в 2010 годах, при этом изначально даты проведения акции отличались от традиционных. Со временем российские продавцы стали следовать глобальной практике. В 2024 году Черная пятница в России будет проводиться одновременно с аналогичными распродажами в других странах.

Когда Черная пятница в России в 2024 году

В России Черная пятница в 2024 году будет проходить на протяжении нескольких дней. Запланированное начало акции — 29 ноября 2024 года, ровно в полночь по московскому времени. 

Некоторые розничные продавцы могут устанавливать индивидуальные сроки проведения собственных акций. Они могут начинаться раньше или позже. Потенциальным покупателям рекомендуется заранее ознакомиться с условиями проведения акций в выбранных магазинах.

Опасайтесь торговых точек, которые используют Черную пятницу для любых распродаж. Такие акции не всегда связаны с международными мероприятием. Для тех, кто желает воспользоваться настоящими предложениями в рамках этой акции, рекомендуется ориентироваться на официальные даты.

Lamoda: с 1 ноября по 30 ноября

Яндекс.Маркет: с 1 ноября по 30 ноября

Золотое Яблоко: с 1 ноября по 30 ноября

Ozon: с 24 ноября по 30 ноября

Wildberries: с 24 ноября по 26 ноября

AliExpress: с 24 ноября по 30 ноября

KazanExpress: с 24 ноября по 26 ноября

МегаМаркет: с 24 ноября по 26 ноября

М.Видео: с 24 ноября по 26 ноября

DNS: с 24 ноября по 27 ноября

Hoff: с 24 ноября по 26 ноября

Л’Этуаль: с 27 октября по 30 ноября

Что покупать в Черную пятницу 

В Черную пятницу большой спрос на технику
В Черную пятницу большой спрос на технику
Фото:

Электроника

Магазины электроники начинают акции заблаговременно до Черной пятницы. Однако именно в этот период покупка техники будет самой выгодной. Поэтому рекомендуется подождать до конца ноября.

Одежда и обувь 

Магазины одежды регулярно проводят распродажи. Одни уменьшают цены на определенные коллекции, другие предлагают скидки на весь товарный ассортимент, а третьи распродают товарные остатки.

Косметика и уход

Торговые точки по продаже косметической продукции вводят не только снижают цены, но и предлагают покупателям подарки, акции на продукцию конкретных брендов и специальные промокоды.

Как выгодно провести Черную пятницу 

Черная пятница, несмотря на свои привлекательные скидки и акции, может представлять определенные риски и опасности для покупателей. Чтобы максимально эффективно и выгодно провести этот день и не попасть в ловушку импульсивных покупок, следуйте этим простым советам.

Планируйте заранее: составьте список товаров, которые вы хотите купить, и определите свой бюджет. Это поможет избежать ненужных трат.

Исследуйте цены: перед Черной пятницей изучите цены на интересующие вас товары заранее. Лучше следить за ними в течение сезона. Это поможет узнать реальность предлагаемой выгоды. Нередко происходит так, что продавцы к Черной пятнице ставят на товар более высокую цену, зачеркивают ее и сверху пишут обычную цену, по которой товар реализовывался весь сезон.

Сравнивайте предложение: используйте онлайн-сервисы для сравнения цен на маркетплейсах, чтобы увидеть, как менялась цена за определенное время. Бывает такое, что продавец перед Черной пятницей поднимает стоимость товара, чтобы в распродажу ее снизить и выдать за скидку. На некоторых маркетплейсах функция изменения цены уже встроена. Например, на Wildberries  аналитику можно увидеть под карточкой товара. 

Подписывайтесь на рассылки: многие магазины отправляют своим подписчикам эксклюзивные предложения и ранний доступ к распродажам. Вы можете быть первым покупателем.  

Будьте готовы к очередям: если вы планируете шопинг в магазинах, будьте готовы к большому количеству людей и очередям. Приходить в магазины желательно не в час-пик. Избежать очередей еще поможет онлайн-шопинг.

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Каждый год в конце ноября миллионы людей по всему миру с нетерпением ждут Черную пятницу — день, когда магазины предлагают большие скидки и акции. Этот день стал символом шопинга и настоящим праздником для любителей выгодных покупок. В материале URA.RU - о том, как и где выгодно провести Черную пятницу. История Черной пятницы Черная пятница берет свое начало в США и традиционно отмечается на следующий день после Дня благодарения, который празднуется в четвертый четверг ноября. Первоначально этот день не имел никакого отношения к скидкам и распродажам. В 1960 годах полиция Филадельфии начала использовать термин «черная пятница» для описания хаоса, который возникал в городе из-за большого потока покупателей и туристов, стремящихся к распродажам после Дня благодарения. Концепция Черной пятницы начала распространяться в России в 2010 годах, при этом изначально даты проведения акции отличались от традиционных. Со временем российские продавцы стали следовать глобальной практике. В 2024 году Черная пятница в России будет проводиться одновременно с аналогичными распродажами в других странах. Когда Черная пятница в России в 2024 году В России Черная пятница в 2024 году будет проходить на протяжении нескольких дней. Запланированное начало акции — 29 ноября 2024 года, ровно в полночь по московскому времени.  Некоторые розничные продавцы могут устанавливать индивидуальные сроки проведения собственных акций. Они могут начинаться раньше или позже. Потенциальным покупателям рекомендуется заранее ознакомиться с условиями проведения акций в выбранных магазинах. Опасайтесь торговых точек, которые используют Черную пятницу для любых распродаж. Такие акции не всегда связаны с международными мероприятием. Для тех, кто желает воспользоваться настоящими предложениями в рамках этой акции, рекомендуется ориентироваться на официальные даты. Lamoda: с 1 ноября по 30 ноября Яндекс.Маркет: с 1 ноября по 30 ноября Золотое Яблоко: с 1 ноября по 30 ноября Ozon: с 24 ноября по 30 ноября Wildberries: с 24 ноября по 26 ноября AliExpress: с 24 ноября по 30 ноября KazanExpress: с 24 ноября по 26 ноября МегаМаркет: с 24 ноября по 26 ноября М.Видео: с 24 ноября по 26 ноября DNS: с 24 ноября по 27 ноября Hoff: с 24 ноября по 26 ноября Л’Этуаль: с 27 октября по 30 ноября Что покупать в Черную пятницу  Электроника Магазины электроники начинают акции заблаговременно до Черной пятницы. Однако именно в этот период покупка техники будет самой выгодной. Поэтому рекомендуется подождать до конца ноября. Одежда и обувь  Магазины одежды регулярно проводят распродажи. Одни уменьшают цены на определенные коллекции, другие предлагают скидки на весь товарный ассортимент, а третьи распродают товарные остатки. Косметика и уход Торговые точки по продаже косметической продукции вводят не только снижают цены, но и предлагают покупателям подарки, акции на продукцию конкретных брендов и специальные промокоды. Как выгодно провести Черную пятницу  Черная пятница, несмотря на свои привлекательные скидки и акции, может представлять определенные риски и опасности для покупателей. Чтобы максимально эффективно и выгодно провести этот день и не попасть в ловушку импульсивных покупок, следуйте этим простым советам. Планируйте заранее: составьте список товаров, которые вы хотите купить, и определите свой бюджет. Это поможет избежать ненужных трат. Исследуйте цены: перед Черной пятницей изучите цены на интересующие вас товары заранее. Лучше следить за ними в течение сезона.  Это поможет узнать реальность предлагаемой выгоды. Нередко происходит так, что продавцы к Черной пятнице ставят на товар более высокую цену, зачеркивают ее и сверху пишут обычную цену, по которой товар реализовывался весь сезон. Сравнивайте предложение: используйте онлайн-сервисы для сравнения цен на маркетплейсах, чтобы увидеть, как менялась цена за определенное время. Бывает такое, что продавец перед Черной пятницей поднимает стоимость товара, чтобы в распродажу ее снизить и выдать за скидку. На некоторых маркетплейсах функция изменения цены уже встроена. Например, на Wildberries  аналитику можно увидеть под карточкой товара.  Подписывайтесь на рассылки: многие магазины отправляют своим подписчикам эксклюзивные предложения и ранний доступ к распродажам. Вы можете быть первым покупателем.   Будьте готовы к очередям: если вы планируете шопинг в магазинах, будьте готовы к большому количеству людей и очередям. Приходить в магазины желательно не в час-пик. Избежать очередей еще поможет онлайн-шопинг.
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