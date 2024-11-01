Shot: план «Ковер» введен в аэропортах Москвы из-за угрозы БПЛА

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«План „Ковер“ введен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. <…> Из-за угрозы атаки БПЛА», — передают авторы канала. В настоящий момент аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы. До этого сообщалось, что зафиксировано подозрительное движение в районе Калужской области. ВСУ периодически запускают свои беспилотники в приграничные российские регионы, а также вглубь страны.
URA.RU подало запрос в один из вышеперечисленных аэропортов для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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