Shot: план «Ковер» введен в аэропортах Москвы из-за угрозы БПЛА

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Аэропорт Домодедово и другие московские аэропорты ввели план «Ковер» Фото:

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак беспилотников. Об этом сообщает Shot.

«План „Ковер“ введен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. <…> Из-за угрозы атаки БПЛА», — передают авторы канала. В настоящий момент аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы. До этого сообщалось, что зафиксировано подозрительное движение в районе Калужской области. ВСУ периодически запускают свои беспилотники в приграничные российские регионы, а также вглубь страны.

URA.RU подало запрос в один из вышеперечисленных аэропортов для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак беспилотников. Об этом сообщает Shot. «План „Ковер“ введен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. <…> Из-за угрозы атаки БПЛА», — передают авторы канала. В настоящий момент аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы. До этого сообщалось, что зафиксировано подозрительное движение в районе Калужской области. ВСУ периодически запускают свои беспилотники в приграничные российские регионы, а также вглубь страны. URA.RU подало запрос в один из вышеперечисленных аэропортов для подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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