Shot: план «Ковер» введен в аэропортах Москвы из-за угрозы БПЛА

01 ноября 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Аэропорт Домодедово и другие московские аэропорты ввели план «Ковер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак беспилотников. Об этом сообщает Shot. «План „Ковер“ введен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. <…> Из-за угрозы атаки БПЛА», — передают авторы канала. В настоящий момент аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы. До этого сообщалось, что зафиксировано подозрительное движение в районе Калужской области. ВСУ периодически запускают свои беспилотники в приграничные российские регионы, а также вглубь страны. URA.RU подало запрос в один из вышеперечисленных аэропортов для подтверждения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план «Ковер» из-за потенциальных атак беспилотников. Об этом сообщает Shot. «План „Ковер“ введен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. <…> Из-за угрозы атаки БПЛА», — передают авторы канала. В настоящий момент аэропорты не принимают и не отправляют авиарейсы. До этого сообщалось, что зафиксировано подозрительное движение в районе Калужской области. ВСУ периодически запускают свои беспилотники в приграничные российские регионы, а также вглубь страны. URA.RU подало запрос в один из вышеперечисленных аэропортов для подтверждения информации. Ответ ожидается.