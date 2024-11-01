Появилось видео задержания доцента из Екатеринбурга

Экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ), доцента Сергея Абрамова задержали 31 октября прямо в вузе. Кадры силовой операции оказались в распоряжении URA.RU.
«В половую связь со студентками вступали?» — спросил доцента один из силовиков. Абрамов ответил отрицательно. «А студентки говорят об обратном», — продолжил оперативник.
Преподавателя обвиняют в дискредитации российской армии, распространении фейков о ней и пропаганде украинских ценностей среди студентов. Против него возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Следствие намерено выйти в суд для избрания меры пресечения. В региональном СК от комментариев воздержались.
Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом, теперь трудится старшим преподавателем. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!