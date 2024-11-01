Появилось видео задержания доцента из Екатеринбурга

Задержан доцент из Екатеринбурга Абрамов, его подозревают в сексе со студентками
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Сергей Абрамов работает в УГГУ с 2006 года
Сергей Абрамов работает в УГГУ с 2006 года Фото:

Экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ), доцента Сергея Абрамова задержали 31 октября прямо в вузе. Кадры силовой операции оказались в распоряжении URA.RU.

«В половую связь со студентками вступали?» — спросил доцента один из силовиков. Абрамов ответил отрицательно. «А студентки говорят об обратном», — продолжил оперативник.

Преподавателя обвиняют в дискредитации российской армии, распространении фейков о ней и пропаганде украинских ценностей среди студентов. Против него возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Следствие намерено выйти в суд для избрания меры пресечения. В региональном СК от комментариев воздержались.

Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом, теперь трудится старшим преподавателем. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

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Экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ), доцента Сергея Абрамова задержали 31 октября прямо в вузе. Кадры силовой операции оказались в распоряжении URA.RU. «В половую связь со студентками вступали?» — спросил доцента один из силовиков. Абрамов ответил отрицательно. «А студентки говорят об обратном», — продолжил оперативник. Преподавателя обвиняют в дискредитации российской армии, распространении фейков о ней и пропаганде украинских ценностей среди студентов. Против него возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Следствие намерено выйти в суд для избрания меры пресечения. В региональном СК от комментариев воздержались. Абрамов работает в УГГУ с 2006 года. Ранее возглавлял кафедру управления персоналом, теперь трудится старшим преподавателем. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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