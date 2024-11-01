Заводу УВЗ в Челябинске требуются сотни рабочих на зарплату до 120 тысяч

01 ноября 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» ищет рабочих и служащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заводу «ЧТЗ-Уралтрак» госкорпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Челябинске требуются сотни рабочих на зарплату до 120 тысяч рублей. Как следует из данных платформы HeadHunter, самым высоким предложением стала зарплата главного металлурга, которому готовы платить от 200 тысяч рублей. Всего на сайте выложена 151 вакансия. «Требуется оператор станков с программным управлением на зарплату от 60 до 120 тысяч рублей на руки. Опыт работы от трех до шести лет», — отметил завод в объявлении о поиске специалиста. Судя по сайту вакансий, нужны специалисты разных профессий. Требуются рабочие профессии: токари, сверловщики, фрезеровщики, слесари, ремонтники. Также есть спрос на инженеров и управленцев. Мастер участка молотов и прессов будет получать от 70 тысяч рублей на руки. От специалиста требуется обеспечить выполнение рабочими норм выработки, вести отчетность и контролировать качество выпускаемой продукции. Доходы наладчика автоматов и полуавтоматов начинаются от 120 тысяч рублей. Ведущий специалист отдела обучения персонала может рассчитывать на 50 тысяч рублей на руки и выше. Зарплата специалиста по управлению проектами — от 40 до 52 тысяч рублей. Работникам доступен расширенный соцпакет. Речь идет о компенсации расходов на питание, проезд, муниципальный детский сад и оплату путевок детям в летние лагеря. Семьям с ребенком-первоклассником кажут дополнительную помощь, предусмотрены компенсации затрат на отдых на базе отдыха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заводу «ЧТЗ-Уралтрак» госкорпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Челябинске требуются сотни рабочих на зарплату до 120 тысяч рублей. Как следует из данных платформы HeadHunter, самым высоким предложением стала зарплата главного металлурга, которому готовы платить от 200 тысяч рублей. Всего на сайте выложена 151 вакансия. «Требуется оператор станков с программным управлением на зарплату от 60 до 120 тысяч рублей на руки. Опыт работы от трех до шести лет», — отметил завод в объявлении о поиске специалиста. Судя по сайту вакансий, нужны специалисты разных профессий. Требуются рабочие профессии: токари, сверловщики, фрезеровщики, слесари, ремонтники. Также есть спрос на инженеров и управленцев. Мастер участка молотов и прессов будет получать от 70 тысяч рублей на руки. От специалиста требуется обеспечить выполнение рабочими норм выработки, вести отчетность и контролировать качество выпускаемой продукции. Доходы наладчика автоматов и полуавтоматов начинаются от 120 тысяч рублей. Ведущий специалист отдела обучения персонала может рассчитывать на 50 тысяч рублей на руки и выше. Зарплата специалиста по управлению проектами — от 40 до 52 тысяч рублей. Работникам доступен расширенный соцпакет. Речь идет о компенсации расходов на питание, проезд, муниципальный детский сад и оплату путевок детям в летние лагеря. Семьям с ребенком-первоклассником кажут дополнительную помощь, предусмотрены компенсации затрат на отдых на базе отдыха.