В ХМАО водителей предупредили об опасности на дороге

В ХМАО 1 ноября ожидается снег с дождем
В ХМАО ожидается ухудшение погодных условий: снег с дождем. Об опасных условиях на дорогах сообщает Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.
«Снег с дождем ожидается 1 ноября. Госавтоинспекция Югры обращает внимание югорчан на прогнозируемое ухудшение погодных условий и напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении правил безопасности», — сообщили в ведомстве.
Водителей просят сбавить скорость и не совершать резких маневров, увеличить дистанцию. А пешеходов быть осторожными при пересечении проезжей части.
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