31 октября 2024

В ХМАО водителей предупредили об опасности на дороге

В ХМАО 1 ноября ожидается снег с дождем
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 1 ноября ожидается снег с дождем
В ХМАО 1 ноября ожидается снег с дождем Фото:

В ХМАО ожидается ухудшение погодных условий: снег с дождем. Об опасных условиях на дорогах сообщает Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале.

«Снег с дождем ожидается 1 ноября. Госавтоинспекция Югры обращает внимание югорчан на прогнозируемое ухудшение погодных условий и напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении правил безопасности», — сообщили в ведомстве.

Водителей просят сбавить скорость и не совершать резких маневров, увеличить дистанцию. А пешеходов быть осторожными при пересечении проезжей части.

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В ХМАО ожидается ухудшение погодных условий: снег с дождем. Об опасных условиях на дорогах сообщает Госавтоинспекция Югры в своем telegram-канале. «Снег с дождем ожидается 1 ноября. Госавтоинспекция Югры обращает внимание югорчан на прогнозируемое ухудшение погодных условий и напоминает всем участникам дорожного движения о строгом соблюдении правил безопасности», — сообщили в ведомстве. Водителей просят сбавить скорость и не совершать резких маневров, увеличить дистанцию. А пешеходов быть осторожными при пересечении проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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