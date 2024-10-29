Россия установила новый рекорд на СВО: карта спецоперации на 29 октября

Российская армия установила новый рекорд с 2022 года. Всего за месяц ВС РФ продвинулись на 478 квадратных километров на разных линиях фронта. Армия России также продолжает продавливать оборону врага западнее Угледара. На покровском направлении идут бои за Новодмитровку. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Россия поставила новый рекорд
В октябре российские войска продвинулись на 478 квадратных километров в зоне спецоперации, что стало рекордом с 2022 года, сообщает французское агентство AFP. К 27 октября российская армия значительно расширила контроль особенно на покровском направлении, освободив несколько населенных пунктов. С начала конфликта общая площадь контролируемой территории составила 67 192 квадратных километра.
Удары БПЛА по регионам РФ
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 29 октября российские средства ПВО отразили атаку семи украинских БПЛА над регионами страны. Ведомство уточняет, что по два БПЛА были сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря.
По данным telegram-канала «Два Майора», ВСУ атаковали белгородское село Николаевка двумя FPV-дронами и сбросами с БПЛА. В селе Чайки беспилотник сбросил взрывное устройство, а в Вознесеновке дрон-камикадзе вызвал пожар в легковом автомобиле. Удары также зафиксированы в Ржевке и Стадникове. Днем в Белгороде украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом, в результате чего женщина получила ушиб грудной клетки и перелом рёбер.
Торецкое направление
В городе Торецк (ранее — Дзержинск), продолжаются интенсивные боевые действия. Российские подразделения используют усиленные заряды танковых мин для уничтожения позиций противника. В то же время, Вооруженные Силы Украины предпринимают контратаки в попытке замедлить наступательные операции.
Купянское направление
На купянском направлении российские военные силы активно действуют, расширяя зону своего контроля в районе Кругляковки, сообщается о военных столкновениях к северу от этого места, близ Колесниковки. В районе Купянска воздушно-космические силы России осуществляют бомбардировки вражеских позиций, что создает препятствия для логистических операций противника.
Покровское направление
На покровском направлении наблюдается расширение зоны контроля в районе Вишневого, расположенного недалеко от Селидово, где в настоящее время завершается операция по зачистке. Силы противника вынуждены признать потерю контроля над Горняком. Тем временем, российская армия продолжает наступление на запад от Цукурино, ведутся боевые действия за Новодмитровку.
Южнодонецкое направление
В городе Шахтерск российские военные осуществили продвижение по улицам Набережная и Центральная. В районе Ясной Поляной российские войска укрепились вдоль нескольких лесополос и балки Наливач. Севернее населенного пункта Богоявленка ВСУ смогли продвинуться к лесополосе и заброшенному аэродрому «Доброволье», охватив территорию до 450 метров.
Курское направление
ВС РФ продолжают наступательные действия в Курской области. Интенсивные боевые действия продолжаются к востоку от Любимовки, в районе поселения Новоивановка.
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