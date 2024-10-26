26 октября 2024

В России рассказали о попытках ВСУ найти выход из окружения в Курской области

Депутат Колесник: ВСУ пытаются искать выход из окружения в Курской области
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ВСУ оказались в сложной ситуации и искали возможности покинуть окружение, заявил депутат Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вырваться из окружения в Курской области, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ВСУ оказались в сложной ситуации и искали возможности покинуть окружение.

«Я думаю, что они пытаются вырваться из окружения и как-то по нашим территориям выйти через границу к себе. Потому что закрыли мы их очень хорошо в окружение. Кольцо плотное. Они пытаются в любом направлении выход искать. Но вариантов нет у них вырваться, там клещи захлопнулись крепки», — отметил Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Ситуация в регионе остается напряженной, поскольку обе стороны продолжают активные военные действия. Украинские войска ищут способы прорыва, в то время как российские силы укрепляют свои позиции, чтобы предотвратить любые попытки освобождения ВСУ из окружения.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили танк ВСУ, который пытался прорваться в Курскую область. Также украинские военные пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. В результате противник понес большие потери.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вырваться из окружения в Курской области, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ВСУ оказались в сложной ситуации и искали возможности покинуть окружение. «Я думаю, что они пытаются вырваться из окружения и как-то по нашим территориям выйти через границу к себе. Потому что закрыли мы их очень хорошо в окружение. Кольцо плотное. Они пытаются в любом направлении выход искать. Но вариантов нет у них вырваться, там клещи захлопнулись крепки», — отметил Колесник в беседе с «Лентой.ру». Ситуация в регионе остается напряженной, поскольку обе стороны продолжают активные военные действия. Украинские войска ищут способы прорыва, в то время как российские силы укрепляют свои позиции, чтобы предотвратить любые попытки освобождения ВСУ из окружения. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили танк ВСУ, который пытался прорваться в Курскую область. Также украинские военные пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. В результате противник понес большие потери.
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