Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались вырваться из окружения в Курской области, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, ВСУ оказались в сложной ситуации и искали возможности покинуть окружение.
«Я думаю, что они пытаются вырваться из окружения и как-то по нашим территориям выйти через границу к себе. Потому что закрыли мы их очень хорошо в окружение. Кольцо плотное. Они пытаются в любом направлении выход искать. Но вариантов нет у них вырваться, там клещи захлопнулись крепки», — отметил Колесник в беседе с «
Ситуация в регионе остается напряженной, поскольку обе стороны продолжают активные военные действия. Украинские войска ищут способы прорыва, в то время как российские силы укрепляют свои позиции, чтобы предотвратить любые попытки освобождения ВСУ из окружения.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили танк ВСУ, который пытался прорваться в Курскую область. Также украинские военные пытались прорвать границу в районе Нового Пути в Курской области, однако российские солдаты успешно отразили атаку и остановили их продвижение. В результате противник понес большие потери.
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