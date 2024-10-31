31 октября 2024

В Сургуте продают очки маньяка Чикатило за 20 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Сургута подтвердил, что очки, действительно, принадлежали Андрею Чикатило
Житель Сургута подтвердил, что очки, действительно, принадлежали Андрею Чикатило Фото:

Житель Сургута (ХМАО) продает очки за 20 миллионов рублей, по его словам их бывший владелец Андрей Чикатило — советский серийный убийца. Объявление об этом размещено на сайте продаж.

«Продам очки. Бывший владелец — Андрей Чикатило. Их стоимость: 20 000 000 рублей», — указано в публикации на сайте.

Автор объявления в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что очки, действительно, принадлежали Чикатило и были им выкуплены. Но отвечать на дальнейшие вопросы у кого и при каких обстоятельствах он отказался.

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Житель Сургута (ХМАО) продает очки за 20 миллионов рублей, по его словам их бывший владелец Андрей Чикатило — советский серийный убийца. Объявление об этом размещено на сайте продаж. «Продам очки. Бывший владелец — Андрей Чикатило. Их стоимость: 20 000 000 рублей», — указано в публикации на сайте. Автор объявления в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что очки, действительно, принадлежали Чикатило и были им выкуплены. Но отвечать на дальнейшие вопросы у кого и при каких обстоятельствах он отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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