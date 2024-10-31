В Сургуте продают очки маньяка Чикатило за 20 миллионов рублей

Житель Сургута подтвердил, что очки, действительно, принадлежали Андрею Чикатило
Житель Сургута (ХМАО) продает очки за 20 миллионов рублей, по его словам их бывший владелец Андрей Чикатило — советский серийный убийца. Объявление об этом размещено на сайте продаж.
«Продам очки. Бывший владелец — Андрей Чикатило. Их стоимость: 20 000 000 рублей», — указано в публикации на сайте.
Автор объявления в разговоре с журналистом URA.RU заявил, что очки, действительно, принадлежали Чикатило и были им выкуплены. Но отвечать на дальнейшие вопросы у кого и при каких обстоятельствах он отказался.
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