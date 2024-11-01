Военблогер подсчитал потери ВСУ за все время по официальным некрологам

Потери ВСУ по официальным некрологам превысили полмиллиона человек. Об этом сообщил Руслан Татаринов, автор telegram-канала «Шепот Фронта».
«На 1 ноября 2024-го их [ВСУ] потери составляют 524 тысяч человек», — рассказал Татаринов в разговоре с «Комсомольской правдой». По его словам, ВСУ публикуют по 600-700 некрологов каждый день.
Татаринов предположил, что потери украинских войск составляют более 600 тысяч человек. Киев занижает реальное число потерь, отметил блогер.
Ранее мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов заявил, что из-за потерь на фронте и коррупции в 58-й бригаде ВСУ есть роты, где числятся «мертвые души». По его словам, украинское командование продолжает получать зарплату за погибших бойцов.
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