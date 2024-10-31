Пленный боец заявил о ротах ВСУ с «мертвыми душами»

31 октября 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Военнопленный украинский боец заявил, что командование армии продолжает получать зарплату за погибших бойцов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В связи с потерями на фронте и коррупцией в 58-й бригаде ВСУ есть роты, где числятся «мертвые души». Об этом сообщил мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов, отметив, что офицеры продолжают получать зарплату за погибших бойцов. «Батальон из 120 человек, рота — восемь человек, она искусственно надута, то есть, насколько я понимаю, списывалось оружие, зарабатывались деньги, много без вести пропавших, там есть тоже манипуляции с документацией, об этом мало кто говорит. <…> Кто в теме, и в доле, скажем так, мертвые души, реально — второй том „Мертвых душ“», — заявил Погорелов. Его слова передает РИА «Новости». Военнопленный добавил, что украинское командование продолжает получать зарплату за эти «мертвые души». Таким же образом списывается и продается боевая техника. Ранее журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) сообщили, что на курском направлении потери украинской армии стремительно растут. Так, по данным Минобороны РФ, за все время боевых действий ВСУ потеряли более 27 150 военнослужащих . Также ВС РФ захватили танк Leopard 2A6 в регионе, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с потерями на фронте и коррупцией в 58-й бригаде ВСУ есть роты, где числятся «мертвые души». Об этом сообщил мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов, отметив, что офицеры продолжают получать зарплату за погибших бойцов. «Батальон из 120 человек, рота — восемь человек, она искусственно надута, то есть, насколько я понимаю, списывалось оружие, зарабатывались деньги, много без вести пропавших, там есть тоже манипуляции с документацией, об этом мало кто говорит. <…> Кто в теме, и в доле, скажем так, мертвые души, реально — второй том „Мертвых душ“», — заявил Погорелов. Его слова передает РИА «Новости». Военнопленный добавил, что украинское командование продолжает получать зарплату за эти «мертвые души». Таким же образом списывается и продается боевая техника. Ранее журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM) сообщили, что на курском направлении потери украинской армии стремительно растут. Так, по данным Минобороны РФ, за все время боевых действий ВСУ потеряли более 27 150 военнослужащих. Также ВС РФ захватили танк Leopard 2A6 в регионе, передает Pravda.Ru.