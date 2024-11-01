Бывшего свердловского мэра Ильиных обокрал парень его дочери

Бывшего мэра Североуральска, Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрал 19-летний парень его дочери на миллион рублей, похитив украшения якобы ради компенсации ущерба в ДТП с дорогой машиной. Молодой человек пообещал все вернуть и попросил не писать заявление в полицию, однако позже скрылся вместе с родственниками. Информация об этом появилась в Telegram.
«Кражу заметила жена Ильиных: женщина собиралась в гости и недосчиталась кольца из белого золота с бриллиантами. Вернувшись с вечеринки, она проверила все драгоценности, и оказалось, что пропало гораздо больше: несколько дорогих золотых колец и сережек. Жена Ильиных поговорила с детьми — младшие сказали, что ничего не брали, и тогда женщина обратила внимание на парня дочери — 19-летнего Максима», — передает telegram-канал Baza.
Помимо дорогих украшений, он украл швейцарские часы (Breitling и Ulysse Nardin) и телефон Vertu. Когда об этом узнал Ильиных, они поехали до мужчины, которому парень якобы отдал украденное. Его не нашли и рассказали все отцу юноши, который пообещал вернуть вещи, однако скрылся вместе с сыном. Возбуждено уголовное дело.
Владимир Ильиных возглавлял мэрию Североуральска с 2014 по 2016 годы. Затем он стал депутатом свердловского заксо. В 2019 году Ильиных — по приглашению ставшего губернатором бывшего свердловского премьера Дениса Паслера — переехал в Оренбург, где был назначен замглавы областного центра, а впоследствии мэром. В Госдуму Ильиных избрался в 2021 году.
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