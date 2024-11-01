Бывшего свердловского мэра Ильиных обокрал парень его дочери

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание Законодательного собрания Свердловской области шестого созыва. Екатеринбург, ильиных владимир
У Владимира Ильиных украли швейцарские часы и телефон Vertu Фото:

Бывшего мэра Североуральска, Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрал 19-летний парень его дочери на миллион рублей, похитив украшения якобы ради компенсации ущерба в ДТП с дорогой машиной. Молодой человек пообещал все вернуть и попросил не писать заявление в полицию, однако позже скрылся вместе с родственниками. Информация об этом появилась в Telegram.

«Кражу заметила жена Ильиных: женщина собиралась в гости и недосчиталась кольца из белого золота с бриллиантами. Вернувшись с вечеринки, она проверила все драгоценности, и оказалось, что пропало гораздо больше: несколько дорогих золотых колец и сережек. Жена Ильиных поговорила с детьми — младшие сказали, что ничего не брали, и тогда женщина обратила внимание на парня дочери — 19-летнего Максима», — передает telegram-канал Baza.

Помимо дорогих украшений, он украл швейцарские часы (Breitling и Ulysse Nardin) и телефон Vertu. Когда об этом узнал Ильиных, они поехали до мужчины, которому парень якобы отдал украденное. Его не нашли и рассказали все отцу юноши, который пообещал вернуть вещи, однако скрылся вместе с сыном. Возбуждено уголовное дело.

Владимир Ильиных возглавлял мэрию Североуральска с 2014 по 2016 годы. Затем он стал депутатом свердловского заксо. В 2019 году Ильиных — по приглашению ставшего губернатором бывшего свердловского премьера Дениса Паслера — переехал в Оренбург, где был назначен замглавы областного центра, а впоследствии мэром. В Госдуму Ильиных избрался в 2021 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего мэра Североуральска, Оренбурга и депутата Госдумы Владимира Ильиных обокрал 19-летний парень его дочери на миллион рублей, похитив украшения якобы ради компенсации ущерба в ДТП с дорогой машиной. Молодой человек пообещал все вернуть и попросил не писать заявление в полицию, однако позже скрылся вместе с родственниками. Информация об этом появилась в Telegram. «Кражу заметила жена Ильиных: женщина собиралась в гости и недосчиталась кольца из белого золота с бриллиантами. Вернувшись с вечеринки, она проверила все драгоценности, и оказалось, что пропало гораздо больше: несколько дорогих золотых колец и сережек. Жена Ильиных поговорила с детьми — младшие сказали, что ничего не брали, и тогда женщина обратила внимание на парня дочери — 19-летнего Максима», — передает telegram-канал Baza. Помимо дорогих украшений, он украл швейцарские часы (Breitling и Ulysse Nardin) и телефон Vertu. Когда об этом узнал Ильиных, они поехали до мужчины, которому парень якобы отдал украденное. Его не нашли и рассказали все отцу юноши, который пообещал вернуть вещи, однако скрылся вместе с сыном. Возбуждено уголовное дело. Владимир Ильиных возглавлял мэрию Североуральска с 2014 по 2016 годы. Затем он стал депутатом свердловского заксо. В 2019 году Ильиных — по приглашению ставшего губернатором бывшего свердловского премьера Дениса Паслера — переехал в Оренбург, где был назначен замглавы областного центра, а впоследствии мэром. В Госдуму Ильиных избрался в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...