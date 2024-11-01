Пермскому губернатору показали решение кадровой проблемы в медицине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, посетивший с рабочим визитом Кунгур, побывал в местной больнице. Здесь ему показали, как учреждению удается справляться с кадровым голодом, который наблюдается в системе здравоохранения региона. В этом году в больницу удалось привлечь на работу более 20 молодых специалистов.
«С начала 2024 года в Кунгурскую больницу по различным программа трудоустроилось более 20 молодых специалистов. Например, после целевого обучения на работу пришли семь врачей — четыре участковых терапевта, два участковых педиатра и акушер-гинеколог», — говорится на сайте правительства Пермского края. Сейчас в пермском медуниверситете целевое обучение проходят еще 28 студентов и восемь ординаторов. Все они позже будут работать в Кунгурской больнице.
Также врачи устраиваются в сюда благодаря федеральной программе «Земский доктор/фельдшер» и региональной «Медицинские кадры Прикамья». С их помощью больница Кунгура трудоустроила пять участковых терапевтов, педиатра и врача-неонатолога, а также двух фельдшеров.
Всего в Кунгурской больнице работают 194 врача и 478 медиков среднего звена. Они обслуживают более 103 тысяч человек. В учреждение за помощью обращаются жители не только Кунгура и Кунгурского округа, но и пациенты Березовского, Кишертского, Суксунского, Уинского, Октябрьского и Ординского округов.
Губернатор в ходе визита оценил цифровизацию больницы. Педиатр Елена Дьякова рассказала Махонину, что чаще всего пациенты записываются на прием с помощью мобильного приложения «К врачу», портала «Госуслуги» или через информат в регистратуре поликлиники. Поэтому очередей здесь почти не бывает. В «Единой информационной системе здравоохранения Пермского края» врачи видят данные о записи людей и их медкарты. Это во многом освобождает медиков от бумажной работы и экономит время.
В планах властей развивать медицинскую сеть в Кунгурском округе. В инвестпрограмму включено строительство инфекционной больницы в Кунгуре, запланированы средства на ремонт действующих медицинских объектов.
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