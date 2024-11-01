Полпреда Жогу попросили вступиться за арестованного тюменского бизнесмена, вышло неловко. Фото

Артема Жогу попросили вмешаться в уголовное дело бизнесмена Роженцева

01 ноября 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Артем Жога попросил направить ему официальное обращение Фото: Илья Московец © URA.RU Друзья Сергея Роженцева — тюменского бизнесмена, арестованного по делу о завышении стоимости поставок для нужд участников спецоперации РФ на Украине — решили спасти его при помощи полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Но полпред обозначил: такие вопросы — только через его приемную. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. 1 ноября Жога собрал в Верхней Пышме большой форум волонтеров, помогающим участникам спецоперации РФ на Украине. Когда он знакомился с лучшими примерами народных вооружений, к нему подошла жена священника, который является духовным наставником Роженцева. «Посадили в СИЗО того, кто фронту помогал все время», — посетовала она полпреду, застав его врасплох. Жога отметил, что «это не место для решения такого вопроса», и в целом не готов вмешиваться в ход расследования. Но попросил женщину написать обращение на его имя. «И я посмотрю, разберусь», — сказал Жога. «Дойдет [обращение]?» — с недоверием спросила собеседница. «Дойдет, конечно, приходят же обращения. Это не место, чтобы судебные дела решать», — заключил полпред. Роженцева задержали в Тюмени 20 сентября. Его обвинили в завышении стоимости поставок для нужд участников СВО. По версии следствия, компания бизнесмена в 2022-м продала общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» партию берцев за 5600 рублей, хотя ранее обувь была куплена напрямую у производителя за четыре тысячи. В этом силовики увидели сговор и преступление, поскольку организация могла вновь приобрести берцы за прежнюю цену. Источник URA.RU считает, что Роженцев незаконно попал в СИЗО, потому что стал жертвой математической ошибки силовиков. По его словам, уголовное дело базируется на расчетах, подготовленных без учета НДС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Друзья Сергея Роженцева — тюменского бизнесмена, арестованного по делу о завышении стоимости поставок для нужд участников спецоперации РФ на Украине — решили спасти его при помощи полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. Но полпред обозначил: такие вопросы — только через его приемную. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. 1 ноября Жога собрал в Верхней Пышме большой форум волонтеров, помогающим участникам спецоперации РФ на Украине. Когда он знакомился с лучшими примерами народных вооружений, к нему подошла жена священника, который является духовным наставником Роженцева. «Посадили в СИЗО того, кто фронту помогал все время», — посетовала она полпреду, застав его врасплох. Жога отметил, что «это не место для решения такого вопроса», и в целом не готов вмешиваться в ход расследования. Но попросил женщину написать обращение на его имя. «И я посмотрю, разберусь», — сказал Жога. «Дойдет [обращение]?» — с недоверием спросила собеседница. «Дойдет, конечно, приходят же обращения. Это не место, чтобы судебные дела решать», — заключил полпред. Роженцева задержали в Тюмени 20 сентября. Его обвинили в завышении стоимости поставок для нужд участников СВО. По версии следствия, компания бизнесмена в 2022-м продала общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» партию берцев за 5600 рублей, хотя ранее обувь была куплена напрямую у производителя за четыре тысячи. В этом силовики увидели сговор и преступление, поскольку организация могла вновь приобрести берцы за прежнюю цену. Источник URA.RU считает, что Роженцев незаконно попал в СИЗО, потому что стал жертвой математической ошибки силовиков. По его словам, уголовное дело базируется на расчетах, подготовленных без учета НДС.