Мэр Ханты-Мансийска сделал заявление о вандалах, крушивших теплые остановки

В Ханты-Мансийске нарушители, на прошлой неделе повредившие несколько теплых остановок, задержаны. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин.
«Уважаемые земляки, в Ханты-Мансийске на прошлой неделе зафиксированы несколько случаев вандализма на теплых остановках. Нарушители задержаны», — сообщил глава окружной столицы в своем telegram-канале.
Найти вандалов помогли камеры видеонаблюдения, которые установлены в теплых остановках. Благодаря записям с них сотрудники полиции установили личности нарушителей. Ряшин напомнил, что за вандализм грозит не только штраф, но и арест до трех месяцев.
Ранее жительница Ханты-Мансийска разбила стекло на теплой остановке, чтобы попасть к возлюбленному в изолятор временного содержания. Но ее намерения потерпели неудачу, так как сотрудники полиции отпустили женщину под обязательство о явке.
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