Мэр Ханты-Мансийска сделал заявление о вандалах, крушивших теплые остановки

Глава Ханты-Мансийска Ряшин: вандалы, разбившие теплые остановки, задержаны
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержать нарушителей помогли камеры видеонаблюдения
Задержать нарушителей помогли камеры видеонаблюдения Фото:

В Ханты-Мансийске нарушители, на прошлой неделе повредившие несколько теплых остановок, задержаны. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин.

«Уважаемые земляки, в Ханты-Мансийске на прошлой неделе зафиксированы несколько случаев вандализма на теплых остановках. Нарушители задержаны», — сообщил глава окружной столицы в своем telegram-канале.

Найти вандалов помогли камеры видеонаблюдения, которые установлены в теплых остановках. Благодаря записям с них сотрудники полиции установили личности нарушителей. Ряшин напомнил, что за вандализм грозит не только штраф, но и арест до трех месяцев.

Ранее жительница Ханты-Мансийска разбила стекло на теплой остановке, чтобы попасть к возлюбленному в изолятор временного содержания. Но ее намерения потерпели неудачу, так как сотрудники полиции отпустили женщину под обязательство о явке.

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В Ханты-Мансийске нарушители, на прошлой неделе повредившие несколько теплых остановок, задержаны. Об этом в соцсети сообщил глава города Максим Ряшин. «Уважаемые земляки, в Ханты-Мансийске на прошлой неделе зафиксированы несколько случаев вандализма на теплых остановках. Нарушители задержаны», — сообщил глава окружной столицы в своем telegram-канале. Найти вандалов помогли камеры видеонаблюдения, которые установлены в теплых остановках. Благодаря записям с них сотрудники полиции установили личности нарушителей. Ряшин напомнил, что за вандализм грозит не только штраф, но и арест до трех месяцев. Ранее жительница Ханты-Мансийска разбила стекло на теплой остановке, чтобы попасть к возлюбленному в изолятор временного содержания. Но ее намерения потерпели неудачу, так как сотрудники полиции отпустили женщину под обязательство о явке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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