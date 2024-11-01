01 ноября 2024

Суд Петербурга вынес решение по делу о хищении 100 миллионов рублей у россиян

Суд арестовал петербургского бизнесмена по подозрению в хищении 100 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд арестовал гендиректора до конца года
Суд арестовал гендиректора до конца года Фото:

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу генерального директора строительных компаний «Летвуд» и «Летвуд-М» по подозрению в хищении средств клиентов на сумму не менее 100 млн рублей. Об этом сообщили следователи.

«По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Также ведомство публикует кадры из зала суда.

По данным следствия, обвиняемый, действуя совместно с предпринимателем Лашиной, заключал договоры на строительство, не намереваясь выполнять обязательства перед клиентами. «Многие клиенты с целью оплаты по указанным договорам заключали ипотечные договоры. Полученными от этих сделок деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Предположительно, в результате действий генерального директора пострадали не менее 46 граждан, подтвердили в Следственном комитете. Общий ущерб от мошеннических действий составил около 100 миллионов рублей. Уточняется, что дело расследуется для установления всех обстоятельств произошедшего и возмещения ущерба пострадавшим.

Ранее стало известно о задержании гендиректора двух строительных компаний в Петербурге. Уголовное дело было возбуждено в начале лета, недавно были проведены обыски, после которых подозреваемого задержали.

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Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу генерального директора строительных компаний «Летвуд» и «Летвуд-М» по подозрению в хищении средств клиентов на сумму не менее 100 млн рублей. Об этом сообщили следователи. «По ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Также ведомство публикует кадры из зала суда. По данным следствия, обвиняемый, действуя совместно с предпринимателем Лашиной, заключал договоры на строительство, не намереваясь выполнять обязательства перед клиентами. «Многие клиенты с целью оплаты по указанным договорам заключали ипотечные договоры. Полученными от этих сделок деньгами фигурант распорядился по своему усмотрению», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Предположительно, в результате действий генерального директора пострадали не менее 46 граждан, подтвердили в Следственном комитете. Общий ущерб от мошеннических действий составил около 100 миллионов рублей. Уточняется, что дело расследуется для установления всех обстоятельств произошедшего и возмещения ущерба пострадавшим. Ранее стало известно о задержании гендиректора двух строительных компаний в Петербурге. Уголовное дело было возбуждено в начале лета, недавно были проведены обыски, после которых подозреваемого задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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