Не сдавшаяся спортсменка, которую защитила вся Россия: Валиева объявила о возвращении в спорт

Российская фигуристка Камила Валиева объявила о своем намерении вернуться в профессиональный спорт спустя почти три года после скандала из-за допинга на Олимпиаде в Пекине. Тогда вся Россия переживала и поддерживала юную звезду. Спортсменку также не сломило неудачное выступление на чемпионате России. Она считает, что будет ошибкой завершать спортивную карьеру в таком молодом возрасте. Путь Камилы от самых сложных прыжков, скандалов, дисквалификации до возвращения в большой спорт — в материале URA.RU.
Первые соревнования и победы молодой фигуристки
Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Она стала заниматься фигурным катанием, когда ей было всего лишь три года у тренера Ксении Ивановой. Уже в пять лет Камила победила на соревнованиях в Москве со своей программой «Валенки». В шесть лет начинающая фигуристка начала тренироваться в столичной школе олимпийского резерва «Москвич». С 2018 года Валиева занималась в московском Центре спорта под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, передает РБК.
В том же году спортсменка выступила на Гран-при России с номером «Девочка на шаре». А затем Камила выиграла юниорское Гран-при Франции. В 2020 году фигуристка взяла золото юниорского первенства России. На турнире «Челленджер» в Финляндии Валиева побила два мировых рекорда по количеству баллов в произвольной и по сумме двух программ. В том же году она стала победительницей Гран-при Канады. Большим карьерным достижением Валиевой является победа на взрослом чемпионате России.
Однако позже ее результат аннулировали из-за допинга. В 2022 году в Эстонии Камила завоевала золото чемпионата Европы. В феврале того же года она стала чемпионкой XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. И здесь вновь случился допинговый скандал, из-за которого отложили вручение медалей.
Самые сложные прыжки
В 2019 году Валиева на юниорском этапе Гран-при во Франции исполнила четверной тулуп. В следующем году на чемпионате мира среди юниоров Камила смогла выполнить каскад четверной тулуп — двойной тулуп. Затем на турнире «Челленджер» в Финляндии она мастерски выполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп и четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.
В 2020 году на этапе Кубка России юная звезда спорта впервые исполнила сложнейший тройной аксель. Аксель — это прыжок, когда фигурист делает три с половиной оборота вокруг своей оси. Валиева единственная из фигуристок исполняет тройной аксель с усложнением, то есть она во время прыжка поднимает руки наверх. Затем снова в Финляндии на турнире Камила чисто выполняет прыжок — четверной сальхов.
Скандал из-за допинга на Олимпиаде-2022
На командном турнире Олимпиады в Пекине Валиева выигрывает золото в составе сборной России по фигурному катанию. Но, вручение медалей отложили, поскольку стали известны положительные результаты на допинг от декабря 2021 года. В анализах спортсменки нашли триметазидин, который защищает организм в период сильных нагрузок. В 2023 году независимый дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА оправдал Валиеву, но лишил ее золота чемпионата России. Комитет установил, что Камила нарушила антидопинговые правила, однако в ее действиях не было вины или халатности, передает РБК.
При этом, всемирное антидопинговое агентство (WADA), международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА оспорили это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву из-за допинга на четыре года. Затем ISU аннулировал результаты Камилы в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Из-за этого сборная России переместилась с первого на третье место.
Также аннулированы результаты Валиевой в личном турнире Олимпиады в Пекине, победа на чемпионате Европы 2022 года. По решению CAS, аннулировали второе место фигуристки на чемпионате России в 2022 году и третье — на чемпионате страны в 2023 году. Весной 2024 года ее исключили из сборной России.
Как Валиева переживала дисквалификацию
Фигуристка Валиева тяжело переживала из-за дисквалификации по решению CAS на четыре года с 25 декабря 2021. Девушка опубликовала фрагмент своего выступления, наложив на него грустную музыку.
В ролике звучат строки: «Заглуши мою боль. И мое сердце выбери. Солнце выгорит. Мысли выбили. Где бы мы были?». Спортсменка все-таки нашла в себе силы преодолеть трудности. Решение спортивного арбитража не сломили ее дух и волю.
Реакция на дисквалификацию Валиевой в России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала тех, кто принял решение о дисквалификации Валиевой — «мерзавцами и беспредельщиками». Она добавила характеристику «свиньи поганые». По словам Тарасовой, с помощью таких действий на маленькую девочку вымещают злость к России. Тренер также посоветовала подать апелляцию, а Валиеву назвала сильным человеком, который сможет преодолеть трудности.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что считает дисквалификацию Камилы чудовищно несправедливым решением. По мнению Навки российские спортивные чиновники должны использовать все средства для того, чтобы оспорить этот вердикт CAS.
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по туризму, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, что необходимо требовать апелляцию дела Валиевой. Он пожелал девушке держать такие удары жизни и ни в коем случае не бросать фигурное катание.
Президент РФ Владимир Путин поддерживает Валиеву, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин сидел рядом со спортсменкой на открытии Игр будущего в Казани.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила искреннее возмущение по поводу дисквалификации Валиевой. Она подчеркнула, что такое необоснованное обвинение в адрес юной девушки является очередным примером явной русофобии. В соцсетях россияне устраивали акции поддержки талантливой фигуристки. Вся страна переживала за судьбу спортсменки.
Какие титулы спортсменка принесла под эгидой России
- Валиева заняла первое место на первенстве России среди юниоров;
- Второе место на чемпионате России;
- Первое место на турнире в Финляндии;
- Гран-при на соревнованиях в Канаде;
- Первое место на этапе Кубка мира в России;
- Первое место на чемпионате России (результат аннулирован);
- Первое место на чемпионате Европы (результат аннулирован);
- Первое место на Олимпийских играх в Пекине в командном турнире (результат аннулирован)
- Второе место на чемпионате России (результат подлежит аннуляции);
- Гран-при России в Москве (результат подлежит аннуляции);
- Третье место на чемпионате России (результат подлежит аннуляции).
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