Вандалы сломали вывеску на экотропе в Кургане

В Кургане в районе спортивной базы «Динамо» вандалы сломали вывеску, которая указывала на экологическую тропу. Об этом горожане рассказали в жалобе.
«Недалеко от спортивной базы „Динамо“, где находится поворот в микрорайон Тополя, сломана и лежит на земле вывеска „экологическая тропа“. Приведите объект в порядок», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись».
В обращении отмечается, что за экотропой давно не ухаживали. Она заросла травой и находится в плачевном состоянии, поэтому жители просят привести ее в порядок.
На момент публикации материала, на портале не было ответа от представителей мэрии Кургана на жалобу горожан. Корреспондент агентства направил запрос информации в городскую администрацию. Ответ ожидается.
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