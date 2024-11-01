01 ноября 2024

Вандалы сломали вывеску на экотропе в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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На экотропе повредили вывеску
На экотропе повредили вывеску Фото:

В Кургане в районе спортивной базы «Динамо» вандалы сломали вывеску, которая указывала на экологическую тропу. Об этом горожане рассказали в жалобе.

«Недалеко от спортивной базы „Динамо“, где находится поворот в микрорайон Тополя, сломана и лежит на земле вывеска „экологическая тропа“. Приведите объект в порядок», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись».

В обращении отмечается, что за экотропой давно не ухаживали. Она заросла травой и находится в плачевном состоянии, поэтому жители просят привести ее в порядок.

На момент публикации материала, на портале не было ответа от представителей мэрии Кургана на жалобу горожан. Корреспондент агентства направил запрос информации в городскую администрацию. Ответ ожидается.

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В Кургане в районе спортивной базы «Динамо» вандалы сломали вывеску, которая указывала на экологическую тропу. Об этом горожане рассказали в жалобе. «Недалеко от спортивной базы „Динамо“, где находится поворот в микрорайон Тополя, сломана и лежит на земле вывеска „экологическая тропа“. Приведите объект в порядок», — говорится в жалобе, опубликованной на сайте «Обратись». В обращении отмечается, что за экотропой давно не ухаживали. Она заросла травой и находится в плачевном состоянии, поэтому жители просят привести ее в порядок. На момент публикации материала, на портале не было ответа от представителей мэрии Кургана на жалобу горожан. Корреспондент агентства направил запрос информации в городскую администрацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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