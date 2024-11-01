01 ноября 2024

Пермячка засудила соседа за курение

Житель Перми заплатит 10 тысяч рублей за проникновение табачного дыма к соседке
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка не открывала окна, чтобы табачный дым с балкона соседа не попадал в ее квартиру
Пермячка не открывала окна, чтобы табачный дым с балкона соседа не попадал в ее квартиру Фото:

Жительница Перми подала иск на своего соседа этажом выше. Пермячка вынуждено не открывала окна из-за того, что мужчина систематически курит на балконе. Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» Пермского краевого суда.

«В ходе рассмотрения дела ответчик подтвердил, что курит на балконе с открытыми окнами. Мужчина не опровергнул тот факт, что запах курения проникает в жилое помещение истца, от чего она испытывает нравственные страдания», — рассказали в суде.

Уточняется, что ответчик нарушил право истца на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма. Суд взыскал с соседа в пользу пермячки компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жительницу Чайковского округа Пермского края признали виновной в незаконном выращивании мака и приговорили к условному сроку. На участке женщины обнаружили 404 куста наркосодержащих растений. Она утверждала, что выращивала мак для булочек.

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Жительница Перми подала иск на своего соседа этажом выше. Пермячка вынуждено не открывала окна из-за того, что мужчина систематически курит на балконе. Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» Пермского краевого суда. «В ходе рассмотрения дела ответчик подтвердил, что курит на балконе с открытыми окнами. Мужчина не опровергнул тот факт, что запах курения проникает в жилое помещение истца, от чего она испытывает нравственные страдания», — рассказали в суде. Уточняется, что ответчик нарушил право истца на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма. Суд взыскал с соседа в пользу пермячки компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жительницу Чайковского округа Пермского края признали виновной в незаконном выращивании мака и приговорили к условному сроку. На участке женщины обнаружили 404 куста наркосодержащих растений. Она утверждала, что выращивала мак для булочек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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