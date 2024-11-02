Россиянки забрали главные награды конкурса «Миссис Вселенная классик — 2024»

Россиянки Ольга Игнатьева и Наталья Аникина победили в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная классик — 2024» (Mrs. Universe Classic 2024). Об этом рассказали организаторы состязания.
«Москвичка Ольга Игнатьева получила Гран-при международного конкурса красоты „Миссис Вселенная классик — 2024“ („Mrs. Universe Classic“). А жительница Владимира Наталья Аникина — титул „Третья вице-миссис Вселенная Classic — 2024“, — заявили организаторы в беседе с ТАСС. Финал конкурса завершился 1 ноября в Софии.
В состязании участвовали победительницы соответствующих национальных конкурсов в возрасте от 45 лет. Среди них были женщины из Великобритании, США, стран Европейского Союза и АТР.
Аникина — бизнесвумен, которая ведет совместное дело с мужем. У них трое детей, а также уже появилась внучка. Сейчас она создает свою коллекцию одежды.
Игнатьева является кандидатом экономических наук, тоже ведет бизнес. Увлекается нейропсихологией и управляет академией личностного роста для женщин, у нее четверо детей.
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