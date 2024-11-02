Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-главы службы утилизации Минобороны

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Дело экс-полковника Тимофеева будет передано в Московский гарнизонный суд
Дело экс-полковника Тимофеева будет передано в Московский гарнизонный суд Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Уголовное дело в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России, полковника Ильи Тимофеева будет направлено в Московский гарнизонный военный суд. Об этом сообщила адвокат Юлия Нитченко, отметив, что Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение.

«Тимофееву вчера утвердили обвинительное заключение», — приводит слова Нитченко агентство ТАСС. Адвокат полковника также выразила мнение о фальсификации дела. Она отметила, что ее подзащитный будет отстаивать свои права в суде, добиваясь оправдания. Нитченко также заявила, что обжаловала все решения и действия следствия и прокуратуры, которые считает незаконными.

Тимофеев был арестован в августе 2023 года. По версии следствия, полковник получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников. Он также обвинялся в различных преступлениях, включая особо крупное мошенничество и покушение на взятку на сумму 2,9 миллиона рублей, передает RT. Однако позже эти обвинения были изменены или сняты. В настоящее время он находится в СИЗО.

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Уголовное дело в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России, полковника Ильи Тимофеева будет направлено в Московский гарнизонный военный суд. Об этом сообщила адвокат Юлия Нитченко, отметив, что Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение. «Тимофееву вчера утвердили обвинительное заключение», — приводит слова Нитченко агентство ТАСС. Адвокат полковника также выразила мнение о фальсификации дела. Она отметила, что ее подзащитный будет отстаивать свои права в суде, добиваясь оправдания. Нитченко также заявила, что обжаловала все решения и действия следствия и прокуратуры, которые считает незаконными. Тимофеев был арестован в августе 2023 года. По версии следствия, полковник получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников. Он также обвинялся в различных преступлениях, включая особо крупное мошенничество и покушение на взятку на сумму 2,9 миллиона рублей, передает RT. Однако позже эти обвинения были изменены или сняты. В настоящее время он находится в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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