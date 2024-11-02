Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-главы службы утилизации Минобороны

Уголовное дело в отношении бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России, полковника Ильи Тимофеева будет направлено в Московский гарнизонный военный суд. Об этом сообщила адвокат Юлия Нитченко, отметив, что Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение.
«Тимофееву вчера утвердили обвинительное заключение», — приводит слова Нитченко агентство ТАСС. Адвокат полковника также выразила мнение о фальсификации дела. Она отметила, что ее подзащитный будет отстаивать свои права в суде, добиваясь оправдания. Нитченко также заявила, что обжаловала все решения и действия следствия и прокуратуры, которые считает незаконными.
Тимофеев был арестован в августе 2023 года. По версии следствия, полковник получал взятки от коммерсантов, участвующих в демилитаризации боевой техники, в том числе для ее использования в качестве памятников. Он также обвинялся в различных преступлениях, включая особо крупное мошенничество и покушение на взятку на сумму 2,9 миллиона рублей, передает RT. Однако позже эти обвинения были изменены или сняты. В настоящее время он находится в СИЗО.
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