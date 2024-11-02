ВС РФ разгромили ВСУ в ДНР у Курахова, Славянска и Краматорска

Бойцы Южной группировки войск успешно провели операции против подразделений ВСУ в ДНР, включая районы Курахова, Славянска и Краматорска. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.
«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированием 28-й, 30-й, 54-й, 117-й механизированных, пятой штурмовой, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 81-й аэромобильных бригад, 114-й, 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Переездная, Новомарково, Славянск, Краматорск, Константиновка, Курахово, Дачная и Улаклы», — сказал Румянцев. Его слова передает ТАСС.
Дополнительно Румянцев отметил успешное отражение двух контратак украинских штурмовых групп и уничтожение важной военной техники, а также оборудования. Потери противника составляют до 950 военнослужащих.
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