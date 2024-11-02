Южная группировка ВС РФ нанесла поражение ВСУ у Славянска и Краматорска

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Потери ВСУ в ответственности южной группировки войск — до 950 бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сокрушили формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Разгромили вражеских бойцов у Курахова, Славянска и Краматорска. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра южной группировки войск Сергей Румянцев.

«Нанесли поражение формированиям <…> ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Переездная, Новомарково, Славянск, Краматорск, Константиновка, Курахово, Дачная и Улаклы», — заявил Румянцев ТАСС. Он также отметил, что при поддержке авиации и артиллерии солдатам удалось занять более выгодные рубежи.

По словам Румянцева, ВС РФ также отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Всего за сутки противник потерял до 950 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сокрушили формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Разгромили вражеских бойцов у Курахова, Славянска и Краматорска. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра южной группировки войск Сергей Румянцев. «Нанесли поражение формированиям <…> ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Переездная, Новомарково, Славянск, Краматорск, Константиновка, Курахово, Дачная и Улаклы», — заявил Румянцев ТАСС. Он также отметил, что при поддержке авиации и артиллерии солдатам удалось занять более выгодные рубежи. По словам Румянцева, ВС РФ также отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Всего за сутки противник потерял до 950 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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