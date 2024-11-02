Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сокрушили формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Разгромили вражеских бойцов у Курахова, Славянска и Краматорска. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра южной группировки войск Сергей Румянцев.
«Нанесли поражение формированиям <…> ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Переездная, Новомарково, Славянск, Краматорск, Константиновка, Курахово, Дачная и Улаклы», — заявил Румянцев ТАСС. Он также отметил, что при поддержке авиации и артиллерии солдатам удалось занять более выгодные рубежи.
По словам Румянцева, ВС РФ также отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Всего за сутки противник потерял до 950 военнослужащих, бронетранспортер, 4 автомобиля, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.
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